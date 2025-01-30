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Стоимость меди снижается в условиях ограниченного спроса

Стоимость меди снижается в условиях ограниченного спроса - 30.01.2025, ПРАЙМ

Стоимость меди снижается в условиях ограниченного спроса

Стоимость меди снижается в четверг, в Китае торги закрыты в связи с выходными днями, свидетельствуют данные торгов. | 30.01.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в четверг, в Китае торги закрыты в связи с выходными днями, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.56 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,27%, до 4,2715 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,9% - до 9 068 долларов, алюминия - на 1,83%, до 2 619,5 доллара, цинка - на 0,29%, до 2 783 долларов. Со вторника биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, снижение спроса со стороны местных инвесторов может оказать влияние на динамику котировок меди.

https://1prime.ru/20250130/zoloto-854546969.html

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рынки, торги