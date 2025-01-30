https://1prime.ru/20250130/med-854550916.html
Glencore в 2024 году сократил производство меди
Glencore в 2024 году сократил производство меди - 30.01.2025, ПРАЙМ
Glencore в 2024 году сократил производство меди
Швейцарская компания Glencore в 2024 году уменьшила производство меди из собственных источников на 6% в годовом выражении, до 951,6 тысячи тонн, сообщается в... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T10:52+0300
2025-01-30T10:52+0300
2025-01-30T10:52+0300
glencore
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Швейцарская компания Glencore в 2024 году уменьшила производство меди из собственных источников на 6% в годовом выражении, до 951,6 тысячи тонн, сообщается в отчете компании. Объем производства никеля за прошедший год снизился на 16%, до 82,3 тысячи тонн, цинка - на 1%, до 905 тысяч тонн. Добыча угля выросла на 5% - до 119,5 миллиона тонн. В четвертом квартале компания снизила производство меди на 10% год к году, до 246,4 тысячи тонн. Объем производства никеля в годовом выражении упал на 32%, до 20 тысяч тонн, производство цинка увеличилось на 6%, до 261,4 тысячи тонн. Добыча угля за квартал выросла на 19% год к году, до 35,3 миллиона тонн. Glencore - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых. Компания является и производителем, и трейдером сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.
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glencore
Glencore в 2024 году сократил производство меди
Компания Glencore сообщила об уменьшении производства меди
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Швейцарская компания Glencore в 2024 году уменьшила производство меди из собственных источников на 6% в годовом выражении, до 951,6 тысячи тонн, сообщается в отчете компании.
Объем производства никеля за прошедший год снизился на 16%, до 82,3 тысячи тонн, цинка - на 1%, до 905 тысяч тонн. Добыча угля выросла на 5% - до 119,5 миллиона тонн.
В четвертом квартале компания снизила производство меди на 10% год к году, до 246,4 тысячи тонн. Объем производства никеля в годовом выражении упал на 32%, до 20 тысяч тонн, производство цинка увеличилось на 6%, до 261,4 тысячи тонн. Добыча угля за квартал выросла на 19% год к году, до 35,3 миллиона тонн.
Glencore - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых. Компания является и производителем, и трейдером сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира расположена в швейцарском Бааре.
Стоимость меди снижается в условиях ограниченного спроса