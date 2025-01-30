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Microsoft предоставила доступ к ИИ-модели DeepSeek R1 на своих платформах - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Microsoft предоставила доступ к ИИ-модели DeepSeek R1 на своих платформах
Microsoft предоставила доступ к ИИ-модели DeepSeek R1 на своих платформах - 30.01.2025, ПРАЙМ
Microsoft предоставила доступ к ИИ-модели DeepSeek R1 на своих платформах
Microsoft предоставила пользователям доступ к модели искусственного интеллекта (ИИ) R1 китайской компании DeepSeek, следует из пресс-релиза американской... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T15:59+0300
2025-01-30T15:59+0300
microsoft
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Microsoft предоставила пользователям доступ к модели искусственного интеллекта (ИИ) R1 китайской компании DeepSeek, следует из пресс-релиза американской корпорации. "DeepSeek R1 присоединилась к разностороннему списку более 1 800… ИИ-моделей и теперь доступна в каталоге моделей на Azure AI Foundry, а также GitHub. Как часть Azure AI Foundry DeepSeek R1 доступна на надежной, настраиваемой и готовой к использованию платформе корпоративного уровня, что позволяет компаниям интегрировать продвинутый ИИ", - говорится в сообщении. Отмечается, что R1 предлагает мощную и экономически эффективную модель, которая позволяет большему количеству пользователей использовать современные возможности искусственного интеллекта с минимальными инвестициями в инфраструктуру. Microsoft также добавили, что DeepSeek R1 прошла "строгий отбор и оценку безопасности". Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
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microsoft, технологии, ии
Microsoft, Технологии, ИИ
15:59 30.01.2025
 
Microsoft предоставила доступ к ИИ-модели DeepSeek R1 на своих платформах

Microsoft предоставила пользователям доступ к ИИ-модели DeepSeek R1

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтенд компании Microsoft на международном автомобильном салоне во Франкфурте.
Стенд компании Microsoft на международном автомобильном салоне во Франкфурте. - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Microsoft предоставила пользователям доступ к модели искусственного интеллекта (ИИ) R1 китайской компании DeepSeek, следует из пресс-релиза американской корпорации.
"DeepSeek R1 присоединилась к разностороннему списку более 1 800… ИИ-моделей и теперь доступна в каталоге моделей на Azure AI Foundry, а также GitHub. Как часть Azure AI Foundry DeepSeek R1 доступна на надежной, настраиваемой и готовой к использованию платформе корпоративного уровня, что позволяет компаниям интегрировать продвинутый ИИ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что R1 предлагает мощную и экономически эффективную модель, которая позволяет большему количеству пользователей использовать современные возможности искусственного интеллекта с минимальными инвестициями в инфраструктуру.
Microsoft также добавили, что DeepSeek R1 прошла "строгий отбор и оценку безопасности".
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
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