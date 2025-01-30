https://1prime.ru/20250130/microsoft-854562175.html
Microsoft предоставила доступ к ИИ-модели DeepSeek R1 на своих платформах
Microsoft предоставила доступ к ИИ-модели DeepSeek R1 на своих платформах - 30.01.2025, ПРАЙМ
Microsoft предоставила доступ к ИИ-модели DeepSeek R1 на своих платформах
Microsoft предоставила пользователям доступ к модели искусственного интеллекта (ИИ) R1 китайской компании DeepSeek, следует из пресс-релиза американской... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T15:59+0300
2025-01-30T15:59+0300
2025-01-30T15:59+0300
microsoft
технологии
ии
https://cdnn.1prime.ru/img/83289/77/832897797_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_32bb2aa1b6656ba3ea619cc5a814aed9.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Microsoft предоставила пользователям доступ к модели искусственного интеллекта (ИИ) R1 китайской компании DeepSeek, следует из пресс-релиза американской корпорации. "DeepSeek R1 присоединилась к разностороннему списку более 1 800… ИИ-моделей и теперь доступна в каталоге моделей на Azure AI Foundry, а также GitHub. Как часть Azure AI Foundry DeepSeek R1 доступна на надежной, настраиваемой и готовой к использованию платформе корпоративного уровня, что позволяет компаниям интегрировать продвинутый ИИ", - говорится в сообщении. Отмечается, что R1 предлагает мощную и экономически эффективную модель, которая позволяет большему количеству пользователей использовать современные возможности искусственного интеллекта с минимальными инвестициями в инфраструктуру. Microsoft также добавили, что DeepSeek R1 прошла "строгий отбор и оценку безопасности". Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
https://1prime.ru/20250127/ii-854479787.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83289/77/832897797_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_fb25469e15116c358429c41b440f08b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
microsoft, технологии, ии
Microsoft, Технологии, ИИ
Microsoft предоставила доступ к ИИ-модели DeepSeek R1 на своих платформах
Microsoft предоставила пользователям доступ к ИИ-модели DeepSeek R1
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Microsoft предоставила пользователям доступ к модели искусственного интеллекта (ИИ) R1 китайской компании DeepSeek, следует из пресс-релиза американской корпорации.
"DeepSeek R1 присоединилась к разностороннему списку более 1 800… ИИ-моделей и теперь доступна в каталоге моделей на Azure AI Foundry, а также GitHub. Как часть Azure AI Foundry DeepSeek R1 доступна на надежной, настраиваемой и готовой к использованию платформе корпоративного уровня, что позволяет компаниям интегрировать продвинутый ИИ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что R1 предлагает мощную и экономически эффективную модель, которая позволяет большему количеству пользователей использовать современные возможности искусственного интеллекта с минимальными инвестициями в инфраструктуру.
Microsoft также добавили, что DeepSeek R1 прошла "строгий отбор и оценку безопасности".
Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.
Китайский конкурент ChatGPT ограничил регистрацию зарубежных пользователей