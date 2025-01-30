https://1prime.ru/20250130/microsoft-854562175.html

Microsoft предоставила доступ к ИИ-модели DeepSeek R1 на своих платформах

Microsoft предоставила доступ к ИИ-модели DeepSeek R1 на своих платформах - 30.01.2025, ПРАЙМ

Microsoft предоставила доступ к ИИ-модели DeepSeek R1 на своих платформах

Microsoft предоставила пользователям доступ к модели искусственного интеллекта (ИИ) R1 китайской компании DeepSeek, следует из пресс-релиза американской... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T15:59+0300

2025-01-30T15:59+0300

2025-01-30T15:59+0300

microsoft

технологии

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Microsoft предоставила пользователям доступ к модели искусственного интеллекта (ИИ) R1 китайской компании DeepSeek, следует из пресс-релиза американской корпорации. "DeepSeek R1 присоединилась к разностороннему списку более 1 800… ИИ-моделей и теперь доступна в каталоге моделей на Azure AI Foundry, а также GitHub. Как часть Azure AI Foundry DeepSeek R1 доступна на надежной, настраиваемой и готовой к использованию платформе корпоративного уровня, что позволяет компаниям интегрировать продвинутый ИИ", - говорится в сообщении. Отмечается, что R1 предлагает мощную и экономически эффективную модель, которая позволяет большему количеству пользователей использовать современные возможности искусственного интеллекта с минимальными инвестициями в инфраструктуру. Microsoft также добавили, что DeepSeek R1 прошла "строгий отбор и оценку безопасности". Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

microsoft, технологии, ии