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Минфин выступил против индексации на инфляцию порога акциза на жидкую сталь - 30.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250130/minfin-854558401.html
Минфин выступил против индексации на инфляцию порога акциза на жидкую сталь
Минфин выступил против индексации на инфляцию порога акциза на жидкую сталь - 30.01.2025, ПРАЙМ
Минфин выступил против индексации на инфляцию порога акциза на жидкую сталь
Минфин РФ выступает против индексации порогового значения акциза на жидкую сталь, которое сейчас составляет 30 тысяч рублей, на величину фактической инфляции,... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:12+0300
2025-01-30T14:12+0300
экономика
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АЛМА-АТА, 30 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ выступает против индексации порогового значения акциза на жидкую сталь, которое сейчас составляет 30 тысяч рублей, на величину фактической инфляции, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. Заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрей Савельев на совещании в Совете Федерации 28 января заявил, что ведомство будет настаивать на корректировке порога акциза на жидкую сталь. В министерстве уточнили, что считают целесообразным проиндексировать нынешний порог в 30 тысяч рублей на величину фактической инфляции. "Мы будем против корректировки, потому что эти деньги уже заложены в трехлетнем бюджете", - ответил Сазанов на вопрос журналистов о предложении Минпромторга. "Деньги в бюджете заложены. Дополнительных выпадающих доходов мы не можем сейчас себе позволить", - добавил он в ответ на вопрос о возможной корректировке цены на сляб. Акциз на сталь действует в РФ с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну. В начале ноября "Северсталь" предлагала отменить акциз на сталь или увеличить цену отсечки с 30 тысяч до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией. В свою очередь, президент "Русской стали" Алексей Сентюрин отмечал, что, по расчетам ассоциации, порог должен быть увеличен до 54 тысяч рублей.
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минфин, рф
Экономика, Минфин, РФ
14:12 30.01.2025
 
Минфин выступил против индексации на инфляцию порога акциза на жидкую сталь

Минфин не поддержал индексацию на инфляцию порога акциза на жидкую сталь

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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АЛМА-АТА, 30 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ выступает против индексации порогового значения акциза на жидкую сталь, которое сейчас составляет 30 тысяч рублей, на величину фактической инфляции, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.
Заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрей Савельев на совещании в Совете Федерации 28 января заявил, что ведомство будет настаивать на корректировке порога акциза на жидкую сталь. В министерстве уточнили, что считают целесообразным проиндексировать нынешний порог в 30 тысяч рублей на величину фактической инфляции.
"Мы будем против корректировки, потому что эти деньги уже заложены в трехлетнем бюджете", - ответил Сазанов на вопрос журналистов о предложении Минпромторга.
"Деньги в бюджете заложены. Дополнительных выпадающих доходов мы не можем сейчас себе позволить", - добавил он в ответ на вопрос о возможной корректировке цены на сляб.
Акциз на сталь действует в РФ с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну.
В начале ноября "Северсталь" предлагала отменить акциз на сталь или увеличить цену отсечки с 30 тысяч до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией. В свою очередь, президент "Русской стали" Алексей Сентюрин отмечал, что, по расчетам ассоциации, порог должен быть увеличен до 54 тысяч рублей.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
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ЭкономикаМинфинРФ
 
 
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