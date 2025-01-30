https://1prime.ru/20250130/minfin-854558401.html
Минфин выступил против индексации на инфляцию порога акциза на жидкую сталь
Минфин выступил против индексации на инфляцию порога акциза на жидкую сталь - 30.01.2025, ПРАЙМ
Минфин выступил против индексации на инфляцию порога акциза на жидкую сталь
Минфин РФ выступает против индексации порогового значения акциза на жидкую сталь, которое сейчас составляет 30 тысяч рублей, на величину фактической инфляции,... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:12+0300
2025-01-30T14:12+0300
2025-01-30T14:12+0300
экономика
минфин
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/66/841006688_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f278473fd69dfad185c52c7a7501cf46.jpg
АЛМА-АТА, 30 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ выступает против индексации порогового значения акциза на жидкую сталь, которое сейчас составляет 30 тысяч рублей, на величину фактической инфляции, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов. Заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрей Савельев на совещании в Совете Федерации 28 января заявил, что ведомство будет настаивать на корректировке порога акциза на жидкую сталь. В министерстве уточнили, что считают целесообразным проиндексировать нынешний порог в 30 тысяч рублей на величину фактической инфляции. "Мы будем против корректировки, потому что эти деньги уже заложены в трехлетнем бюджете", - ответил Сазанов на вопрос журналистов о предложении Минпромторга. "Деньги в бюджете заложены. Дополнительных выпадающих доходов мы не можем сейчас себе позволить", - добавил он в ответ на вопрос о возможной корректировке цены на сляб. Акциз на сталь действует в РФ с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну. В начале ноября "Северсталь" предлагала отменить акциз на сталь или увеличить цену отсечки с 30 тысяч до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией. В свою очередь, президент "Русской стали" Алексей Сентюрин отмечал, что, по расчетам ассоциации, порог должен быть увеличен до 54 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20250130/minfin-854557570.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/66/841006688_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_b190d6212d1f4c2a5c23ca2d7934b9ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минфин, рф
Минфин выступил против индексации на инфляцию порога акциза на жидкую сталь
Минфин не поддержал индексацию на инфляцию порога акциза на жидкую сталь
АЛМА-АТА, 30 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ выступает против индексации порогового значения акциза на жидкую сталь, которое сейчас составляет 30 тысяч рублей, на величину фактической инфляции, заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.
Заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрей Савельев на совещании в Совете Федерации 28 января заявил, что ведомство будет настаивать на корректировке порога акциза на жидкую сталь. В министерстве уточнили, что считают целесообразным проиндексировать нынешний порог в 30 тысяч рублей на величину фактической инфляции.
"Мы будем против корректировки, потому что эти деньги уже заложены в трехлетнем бюджете", - ответил Сазанов на вопрос журналистов о предложении Минпромторга.
"Деньги в бюджете заложены. Дополнительных выпадающих доходов мы не можем сейчас себе позволить", - добавил он в ответ на вопрос о возможной корректировке цены на сляб.
Акциз на сталь действует в РФ с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну.
В начале ноября "Северсталь" предлагала отменить акциз на сталь или увеличить цену отсечки с 30 тысяч до 60 тысяч рублей с последующей ежегодной индексацией. В свою очередь, президент "Русской стали" Алексей Сентюрин отмечал, что, по расчетам ассоциации, порог должен быть увеличен до 54 тысяч рублей.
Минфин готов изучать инициативы по индексу цен на нефть для расчета налогов