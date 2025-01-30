https://1prime.ru/20250130/minstroy-854563624.html

Минстрой уточнил требования к проектированию улиц с учетом электросамокатов

Минстрой уточнил требования к проектированию улиц с учетом электросамокатов - 30.01.2025, ПРАЙМ

Минстрой уточнил требования к проектированию улиц с учетом электросамокатов

Минстрой России уточнил требования к проектированию улично-дорожной сети с учетом велосипедной инфраструктуры и электросамокатов. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T16:42+0300

2025-01-30T16:42+0300

2025-01-30T16:42+0300

россия

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Минстрой России уточнил требования к проектированию улично-дорожной сети с учетом велосипедной инфраструктуры и электросамокатов. Как сообщила пресс-служба ведомства, Минстрой утвердил новую редакцию правил проектирования улиц и дорог населенных пунктов. Изменения "направлены на улучшение организации улично-дорожной сети, включая аспекты, связанные с велосипедным транспортом и средствами индивидуальной мобильности (СИМ), такими как электросамокаты и моноколеса". Уже вступивший в силу актуализированный свод правил включает в себя детальную классификацию велосипедных дорожек и велосипедных полос, устанавливает требования к местам обустройства инфраструктуры для СИМ, а также требования к планировочным решениям велокоммуникаций, в том числе к велостоянкам, говорится в сообщении. Как указывается в нем, в документе также уточнены правила и технологии устройства и применения интеллектуальных транспортных систем, нормы обеспеченности и требования к устройству электрозарядной инфраструктуры, расширена и уточнена номенклатура применяемых дорожных покрытий. Кроме того, в своде правил уточнены требования к величинам пропускной способности, применению геосинтетических материалов, введены требования по устройству пересечений улиц и дорог с железнодорожными путями с малой интенсивностью движения, добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20250106/lifty-854040692.html

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