Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минстрой уточнил требования к проектированию улиц с учетом электросамокатов - 30.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250130/minstroy-854563624.html
Минстрой уточнил требования к проектированию улиц с учетом электросамокатов
Минстрой уточнил требования к проектированию улиц с учетом электросамокатов - 30.01.2025, ПРАЙМ
Минстрой уточнил требования к проектированию улиц с учетом электросамокатов
Минстрой России уточнил требования к проектированию улично-дорожной сети с учетом велосипедной инфраструктуры и электросамокатов. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T16:42+0300
2025-01-30T16:42+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/99/842129970_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_eea1920e899b5dd913c953e171b7890c.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Минстрой России уточнил требования к проектированию улично-дорожной сети с учетом велосипедной инфраструктуры и электросамокатов. Как сообщила пресс-служба ведомства, Минстрой утвердил новую редакцию правил проектирования улиц и дорог населенных пунктов. Изменения "направлены на улучшение организации улично-дорожной сети, включая аспекты, связанные с велосипедным транспортом и средствами индивидуальной мобильности (СИМ), такими как электросамокаты и моноколеса". Уже вступивший в силу актуализированный свод правил включает в себя детальную классификацию велосипедных дорожек и велосипедных полос, устанавливает требования к местам обустройства инфраструктуры для СИМ, а также требования к планировочным решениям велокоммуникаций, в том числе к велостоянкам, говорится в сообщении. Как указывается в нем, в документе также уточнены правила и технологии устройства и применения интеллектуальных транспортных систем, нормы обеспеченности и требования к устройству электрозарядной инфраструктуры, расширена и уточнена номенклатура применяемых дорожных покрытий. Кроме того, в своде правил уточнены требования к величинам пропускной способности, применению геосинтетических материалов, введены требования по устройству пересечений улиц и дорог с железнодорожными путями с малой интенсивностью движения, добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20250106/lifty-854040692.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/99/842129970_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a8f428cfc114dfebcd69df61047f6bd9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
16:42 30.01.2025
 
Минстрой уточнил требования к проектированию улиц с учетом электросамокатов

Минстрой РФ уточнил требования к проектированию улиц с учетом электросамокатов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЭлектросамокаты
Электросамокаты - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Минстрой России уточнил требования к проектированию улично-дорожной сети с учетом велосипедной инфраструктуры и электросамокатов.
Как сообщила пресс-служба ведомства, Минстрой утвердил новую редакцию правил проектирования улиц и дорог населенных пунктов. Изменения "направлены на улучшение организации улично-дорожной сети, включая аспекты, связанные с велосипедным транспортом и средствами индивидуальной мобильности (СИМ), такими как электросамокаты и моноколеса".
Уже вступивший в силу актуализированный свод правил включает в себя детальную классификацию велосипедных дорожек и велосипедных полос, устанавливает требования к местам обустройства инфраструктуры для СИМ, а также требования к планировочным решениям велокоммуникаций, в том числе к велостоянкам, говорится в сообщении.
Как указывается в нем, в документе также уточнены правила и технологии устройства и применения интеллектуальных транспортных систем, нормы обеспеченности и требования к устройству электрозарядной инфраструктуры, расширена и уточнена номенклатура применяемых дорожных покрытий.
Кроме того, в своде правил уточнены требования к величинам пропускной способности, применению геосинтетических материалов, введены требования по устройству пересечений улиц и дорог с железнодорожными путями с малой интенсивностью движения, добавляется в сообщении.
Лифт в подъезде жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
В Госдуме призвали Минстрой унифицировать лифтовые шахты в России
6 января, 08:25
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала