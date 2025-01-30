Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минздрав прокомментировал ситуацию с врачами, плохо знающими русский язык - 30.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250130/minzdrav-854565466.html
Минздрав прокомментировал ситуацию с врачами, плохо знающими русский язык
Минздрав прокомментировал ситуацию с врачами, плохо знающими русский язык - 30.01.2025, ПРАЙМ
Минздрав прокомментировал ситуацию с врачами, плохо знающими русский язык
Иностранцы, у которых уровень владения русским языком недостаточен, не смогут пройти аккредитацию и получить доступ к работе врачом, процедура аккредитации... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T17:29+0300
2025-01-30T17:29+0300
минздрав рф
медицина
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/36/840293692_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_410ca394c8bc342d2befb8213a101e64.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Иностранцы, у которых уровень владения русским языком недостаточен, не смогут пройти аккредитацию и получить доступ к работе врачом, процедура аккредитации ведется на русском языке и одинакова как для россиян, так и для иностранных граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохрарения России. Газета "Коммерсант" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова писала, что семь регионов отметили проблемы у иностранных медицинских работников со знанием русского языка, поэтому парламентарии направят в министерство предложение более тщательно проверять знание русского языка у этих специалистов и в случае обнаружения проблем направлять их на дополнительное обучение. "Для допуска к медицинской деятельности в Российской Федерации законодательством установлено обязательное подтверждение соответствия полученного образования в иностранной образовательной организации и прохождение процедуры первичной аккредитации специалиста. Данная процедура, направленная на контроль теоретических знаний и практических навыков, проводится исключительно на русском языке и абсолютно идентична – для россиян и иностранцев", - указывается в сообщении. В связи с этим иностранцы, у которых недостаточный уровень владения русским языком, не могут пройти процедуру аккредитации и, соответственно, получить допуск к оказанию медпомощи на территории РФ, отметили в ведомстве. В прошлом году первичную аккредитацию успешно прошли 237 иностранца из 378 человек, которые окончили вуз за рубежом, и 4457 иностранцев из 5999, окончивших вузы в РФ по медицинским специальностям, отметили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20241102/bolnichnyy-852570422.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/36/840293692_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_59f316b168e9dd777126dde5e2216cc5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минздрав рф, медицина
Минздрав РФ, медицина
17:29 30.01.2025
 
Минздрав прокомментировал ситуацию с врачами, плохо знающими русский язык

Минздрав: иностранцы, плохо знающие русский, не могут получить доступ к работе врачом

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Иностранцы, у которых уровень владения русским языком недостаточен, не смогут пройти аккредитацию и получить доступ к работе врачом, процедура аккредитации ведется на русском языке и одинакова как для россиян, так и для иностранных граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохрарения России.
Газета "Коммерсант" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова писала, что семь регионов отметили проблемы у иностранных медицинских работников со знанием русского языка, поэтому парламентарии направят в министерство предложение более тщательно проверять знание русского языка у этих специалистов и в случае обнаружения проблем направлять их на дополнительное обучение.
"Для допуска к медицинской деятельности в Российской Федерации законодательством установлено обязательное подтверждение соответствия полученного образования в иностранной образовательной организации и прохождение процедуры первичной аккредитации специалиста. Данная процедура, направленная на контроль теоретических знаний и практических навыков, проводится исключительно на русском языке и абсолютно идентична – для россиян и иностранцев", - указывается в сообщении.
%Калькулятор - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2024
Минздрав планирует изменить порядок формирования больничного
2 ноября 2024, 21:25
В связи с этим иностранцы, у которых недостаточный уровень владения русским языком, не могут пройти процедуру аккредитации и, соответственно, получить допуск к оказанию медпомощи на территории РФ, отметили в ведомстве.
В прошлом году первичную аккредитацию успешно прошли 237 иностранца из 378 человек, которые окончили вуз за рубежом, и 4457 иностранцев из 5999, окончивших вузы в РФ по медицинским специальностям, отметили в пресс-службе.
 
Минздрав РФмедицина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала