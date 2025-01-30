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Минздрав прокомментировал ситуацию с врачами, плохо знающими русский язык

Минздрав прокомментировал ситуацию с врачами, плохо знающими русский язык - 30.01.2025, ПРАЙМ

Минздрав прокомментировал ситуацию с врачами, плохо знающими русский язык

Иностранцы, у которых уровень владения русским языком недостаточен, не смогут пройти аккредитацию и получить доступ к работе врачом, процедура аккредитации... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T17:29+0300

2025-01-30T17:29+0300

2025-01-30T17:29+0300

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медицина

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Иностранцы, у которых уровень владения русским языком недостаточен, не смогут пройти аккредитацию и получить доступ к работе врачом, процедура аккредитации ведется на русском языке и одинакова как для россиян, так и для иностранных граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохрарения России. Газета "Коммерсант" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова писала, что семь регионов отметили проблемы у иностранных медицинских работников со знанием русского языка, поэтому парламентарии направят в министерство предложение более тщательно проверять знание русского языка у этих специалистов и в случае обнаружения проблем направлять их на дополнительное обучение. "Для допуска к медицинской деятельности в Российской Федерации законодательством установлено обязательное подтверждение соответствия полученного образования в иностранной образовательной организации и прохождение процедуры первичной аккредитации специалиста. Данная процедура, направленная на контроль теоретических знаний и практических навыков, проводится исключительно на русском языке и абсолютно идентична – для россиян и иностранцев", - указывается в сообщении. В связи с этим иностранцы, у которых недостаточный уровень владения русским языком, не могут пройти процедуру аккредитации и, соответственно, получить допуск к оказанию медпомощи на территории РФ, отметили в ведомстве. В прошлом году первичную аккредитацию успешно прошли 237 иностранца из 378 человек, которые окончили вуз за рубежом, и 4457 иностранцев из 5999, окончивших вузы в РФ по медицинским специальностям, отметили в пресс-службе.

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