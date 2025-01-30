https://1prime.ru/20250130/moshenniki-854552056.html

Россиянам назвали новую уловку мошенников под видом свадебных приглашений

Россиянам назвали новую уловку мошенников под видом свадебных приглашений - 30.01.2025, ПРАЙМ

Россиянам назвали новую уловку мошенников под видом свадебных приглашений

Злоумышленники стали распространять нового троянца под видом свадебных приглашений в мессенджерах на Android, сообщили в "Лаборатории Касперского". | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T11:26+0300

2025-01-30T11:26+0300

2025-01-30T11:26+0300

мошенничество

технологии

лаборатория касперского

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Злоумышленники стали распространять нового троянца под видом свадебных приглашений в мессенджерах на Android, сообщили в "Лаборатории Касперского". "Команда Kaspersky GReAT (Глобального центра исследования и анализа киберугроз "Лаборатории Касперского") обнаружила вредоносную кампанию, нацеленную на пользователей Android. Под видом приглашений на свадьбу злоумышленники в мессенджерах рассылают троянец Tria", - рассказали в компании. Троянец Tria - ранее неизвестная программа-стилер, которая крадет данные из SMS, популярных мессенджеров и электронной почты на зараженных смартфонах. Злоумышленники распространяют Tria через личные и групповые чаты в мессенджерах. Они присылают потенциальным жертвам приглашение на свадьбу и просят их установить APK-файл для его просмотра. Однако в действительности человек скачивает вредоносную программу. Зловред маскируется под системное приложение настроек, поэтому можно не заметить ничего подозрительного. Отмечается, что атаки зафиксированы в азиатских странах, однако с подобной схемой могут столкнуться пользователи и в других регионах, в том числе в России. По данным компании, при установке вредоносная программа запрашивает номер телефона пользователя и разрешения, которые позволят ей получить доступ к конфиденциальным данным и функциям на зараженном смартфоне. Это доступ к SMS, уведомлениям, журналу вызовов и сетевой активности. После этого злоумышленники могут перехватывать пароли и коды безопасности для кражи учетных записей в популярных мессенджерах.

https://1prime.ru/20250123/tsb-854409892.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, лаборатория касперского