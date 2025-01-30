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На Украине пропали без вести более 20 наемников из США, пишут СМИ
На Украине пропали без вести более 20 наемников из США, пишут СМИ - 30.01.2025, ПРАЙМ
На Украине пропали без вести более 20 наемников из США, пишут СМИ
Более 20 американских наемников, принимающих участие на стороне Киева в боевых действиях на Украине, пропали без вести, передает CNN со ссылкой на собственное... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T09:43+0300
2025-01-30T09:43+0300
2025-01-30T09:43+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Более 20 американских наемников, принимающих участие на стороне Киева в боевых действиях на Украине, пропали без вести, передает CNN со ссылкой на собственное расследование."Более 20 американцев пропали без вести на передовой на Украине, при этом число потерь за прошедшие полгода резко возросло на фоне того, как иностранцы срочно заполняют бреши в боевой обороне страны", - отмечается в сообщении телеканала.Также сообщается, что тела пяти американских наемников не представлялось возможным забрать с поля боя.Российское министерство обороны заявляло, что Киев использует иностранных наемников как "пушечное мясо", и что российская армия будет продолжать их уничтожать на всей территории Украины.
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сша, общество , cnn
Спецоперация на Украине, США, Общество , CNN
На Украине пропали без вести более 20 наемников из США, пишут СМИ
CNN: более 20 наемников из США пропали без вести в ходе украинского конфликта
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ.
Более 20 американских наемников, принимающих участие на стороне Киева в боевых действиях на Украине, пропали без вести, передает CNN
со ссылкой на собственное расследование.
"Более 20 американцев пропали без вести на передовой на Украине, при этом число потерь за прошедшие полгода резко возросло на фоне того, как иностранцы срочно заполняют бреши в боевой обороне страны", - отмечается в сообщении телеканала.
Также сообщается, что тела пяти американских наемников не представлялось возможным забрать с поля боя.
Российское министерство обороны заявляло, что Киев использует иностранных наемников как "пушечное мясо", и что российская армия будет продолжать их уничтожать на всей территории Украины.
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