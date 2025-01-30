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"Войска к границе России": на Западе раскрыли жуткий план НАТО

"Войска к границе России": на Западе раскрыли жуткий план НАТО - 30.01.2025, ПРАЙМ

"Войска к границе России": на Западе раскрыли жуткий план НАТО

Скандинавские страны и Финляндия всеми силами создают условия для переброски американских войск к границам России. Об этом в социальной сети Х написал профессор | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T09:48+0300

2025-01-30T09:48+0300

2025-01-30T09:48+0300

политика

россия

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запад

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Скандинавские страны и Финляндия всеми силами создают условия для переброски американских войск к границам России. Об этом в социальной сети Х написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Норвегия решила разместить у себя минимум 12 баз США, в то время как Финляндия и Швеция следуют ее примеру, передавая суверенный контроль над частью своей территории. <...> Будет построена инфраструктура, чтобы быстрее перебросить американские войска к границам России", — подчеркнул Дизен.По словам профессора, главной задачей Запада на Севере является создание угрозы для России, через усиление присутствия НАТО в Балтийском море и Северном Ледовитом океане. Размещение иностранных военных в Северной Финляндии также позволит НАТО угрожать российской базе Северного флота в Архангельске.Профессор выразил опасения, что по мере того как Скандинавия будет уступать свой суверенитет Соединенным Штатам, регион рискует стать линией фронта, что может подготовить почву для новой "Северной войны" между Россией и НАТО.

https://1prime.ru/20250127/svo-854474139.html

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россия, нато, запад