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"Войска к границе России": на Западе раскрыли жуткий план НАТО - 30.01.2025, ПРАЙМ
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"Войска к границе России": на Западе раскрыли жуткий план НАТО
"Войска к границе России": на Западе раскрыли жуткий план НАТО - 30.01.2025, ПРАЙМ
"Войска к границе России": на Западе раскрыли жуткий план НАТО
Скандинавские страны и Финляндия всеми силами создают условия для переброски американских войск к границам России. Об этом в социальной сети Х написал профессор | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T09:48+0300
2025-01-30T09:48+0300
политика
россия
нато
запад
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Скандинавские страны и Финляндия всеми силами создают условия для переброски американских войск к границам России. Об этом в социальной сети Х написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Норвегия решила разместить у себя минимум 12 баз США, в то время как Финляндия и Швеция следуют ее примеру, передавая суверенный контроль над частью своей территории. &lt;...&gt; Будет построена инфраструктура, чтобы быстрее перебросить американские войска к границам России", — подчеркнул Дизен.По словам профессора, главной задачей Запада на Севере является создание угрозы для России, через усиление присутствия НАТО в Балтийском море и Северном Ледовитом океане. Размещение иностранных военных в Северной Финляндии также позволит НАТО угрожать российской базе Северного флота в Архангельске.Профессор выразил опасения, что по мере того как Скандинавия будет уступать свой суверенитет Соединенным Штатам, регион рискует стать линией фронта, что может подготовить почву для новой "Северной войны" между Россией и НАТО.
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россия, нато, запад
Политика, РОССИЯ, НАТО, ЗАПАД
09:48 30.01.2025
 
"Войска к границе России": на Западе раскрыли жуткий план НАТО

Профессор Дизен: НАТО готовится к переброске военных США к северным границам РФ

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Скандинавские страны и Финляндия всеми силами создают условия для переброски американских войск к границам России. Об этом в социальной сети Х написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Норвегия решила разместить у себя минимум 12 баз США, в то время как Финляндия и Швеция следуют ее примеру, передавая суверенный контроль над частью своей территории. <...> Будет построена инфраструктура, чтобы быстрее перебросить американские войска к границам России", — подчеркнул Дизен.
По словам профессора, главной задачей Запада на Севере является создание угрозы для России, через усиление присутствия НАТО в Балтийском море и Северном Ледовитом океане. Размещение иностранных военных в Северной Финляндии также позволит НАТО угрожать российской базе Северного флота в Архангельске.
Профессор выразил опасения, что по мере того как Скандинавия будет уступать свой суверенитет Соединенным Штатам, регион рискует стать линией фронта, что может подготовить почву для новой "Северной войны" между Россией и НАТО.
Тактико-специальное учение ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
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