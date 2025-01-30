https://1prime.ru/20250130/nato-854548525.html
"Войска к границе России": на Западе раскрыли жуткий план НАТО
"Войска к границе России": на Западе раскрыли жуткий план НАТО - 30.01.2025, ПРАЙМ
"Войска к границе России": на Западе раскрыли жуткий план НАТО
Скандинавские страны и Финляндия всеми силами создают условия для переброски американских войск к границам России. Об этом в социальной сети Х написал профессор | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T09:48+0300
2025-01-30T09:48+0300
2025-01-30T09:48+0300
политика
россия
нато
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Скандинавские страны и Финляндия всеми силами создают условия для переброски американских войск к границам России. Об этом в социальной сети Х написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Норвегия решила разместить у себя минимум 12 баз США, в то время как Финляндия и Швеция следуют ее примеру, передавая суверенный контроль над частью своей территории. <...> Будет построена инфраструктура, чтобы быстрее перебросить американские войска к границам России", — подчеркнул Дизен.По словам профессора, главной задачей Запада на Севере является создание угрозы для России, через усиление присутствия НАТО в Балтийском море и Северном Ледовитом океане. Размещение иностранных военных в Северной Финляндии также позволит НАТО угрожать российской базе Северного флота в Архангельске.Профессор выразил опасения, что по мере того как Скандинавия будет уступать свой суверенитет Соединенным Штатам, регион рискует стать линией фронта, что может подготовить почву для новой "Северной войны" между Россией и НАТО.
https://1prime.ru/20250127/svo-854474139.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_640797d571a217f92f200b248bd1ba07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, запад
Политика, РОССИЯ, НАТО, ЗАПАД
"Войска к границе России": на Западе раскрыли жуткий план НАТО
Профессор Дизен: НАТО готовится к переброске военных США к северным границам РФ
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ.
Скандинавские страны и Финляндия всеми силами создают условия для переброски американских войск к границам России. Об этом в социальной сети Х написал
профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Норвегия решила разместить у себя минимум 12 баз США, в то время как Финляндия и Швеция следуют ее примеру, передавая суверенный контроль над частью своей территории. <...> Будет построена инфраструктура, чтобы быстрее перебросить американские войска к границам России", — подчеркнул Дизен.
По словам профессора, главной задачей Запада на Севере является создание угрозы для России, через усиление присутствия НАТО в Балтийском море и Северном Ледовитом океане. Размещение иностранных военных в Северной Финляндии также позволит НАТО угрожать российской базе Северного флота в Архангельске.
Профессор выразил опасения, что по мере того как Скандинавия будет уступать свой суверенитет Соединенным Штатам, регион рискует стать линией фронта, что может подготовить почву для новой "Северной войны" между Россией и НАТО.
Ликвидация генерала НАТО. Российские войска уничтожили ключевой объект ВСУ