https://1prime.ru/20250130/obse-854556154.html
Россия готова к взаимодействию с новым генсеком ОБСЕ, заявил Лукашевич
Россия готова к взаимодействию с новым генсеком ОБСЕ, заявил Лукашевич - 30.01.2025, ПРАЙМ
Россия готова к взаимодействию с новым генсеком ОБСЕ, заявил Лукашевич
Москва готова к плотному сотрудничеству с новым генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу для решения актуальных вопросов в организации. Об этом заявил... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T13:29+0300
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2025-01-30T13:29+0300
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ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Москва готова к плотному сотрудничеству с новым генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу для решения актуальных вопросов в организации. Об этом заявил постоянный представитель России Александр Лукашевич."Позвольте пожелать вам... успехов в нелёгкой работе на этом ответственном международном посту. Со своей стороны, представители Российской Федерации готовы к самому плотному взаимодействию с вами для решения назревших вопросов, стоящих на повестке дня нашей общей организации", - заметил дипломат.Лукашевич надеется, что Синирлиолгу завершит "позорную практику" предыдущих генсеков ОБСЕ, которые делали "политизированные и конфронтационные публичные заявления", нарушая правила ОБСЕ. Он также ожидает, что под руководством Синирлиоглу будет улучшена информационная работа официального сайта ОБСЕ.Он также обратился к новому генсеку с просьбой приложить усилия для достижения сбалансированного и справедливого представительства государств-участников ОБСЕ в структурах организации.
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Россия готова к взаимодействию с новым генсеком ОБСЕ, заявил Лукашевич
Лукашевич: РФ готова к плотному взаимодействию с новым генсеком ОБСЕ Синирлиоглу
ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Москва готова к плотному сотрудничеству с новым генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу для решения актуальных вопросов в организации. Об этом заявил постоянный представитель России Александр Лукашевич.
"Позвольте пожелать вам... успехов в нелёгкой работе на этом ответственном международном посту. Со своей стороны, представители Российской Федерации готовы к самому плотному взаимодействию с вами для решения назревших вопросов, стоящих на повестке дня нашей общей организации", - заметил дипломат.
Лукашевич надеется, что Синирлиолгу завершит "позорную практику" предыдущих генсеков ОБСЕ, которые делали "политизированные и конфронтационные публичные заявления", нарушая правила ОБСЕ. Он также ожидает, что под руководством Синирлиоглу будет улучшена информационная работа официального сайта ОБСЕ.
Он также обратился к новому генсеку с просьбой приложить усилия для достижения сбалансированного и справедливого представительства государств-участников ОБСЕ в структурах организации.
В ОБСЕ заверили, что Молдавия не против поставок газа из РФ в Приднестровье