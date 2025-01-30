https://1prime.ru/20250130/obse-854556154.html

Россия готова к взаимодействию с новым генсеком ОБСЕ, заявил Лукашевич

Россия готова к взаимодействию с новым генсеком ОБСЕ, заявил Лукашевич - 30.01.2025, ПРАЙМ

Россия готова к взаимодействию с новым генсеком ОБСЕ, заявил Лукашевич

Москва готова к плотному сотрудничеству с новым генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу для решения актуальных вопросов в организации. Об этом заявил... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T13:29+0300

2025-01-30T13:29+0300

2025-01-30T13:29+0300

политика

россия

обсе

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ВЕНА, 30 янв - ПРАЙМ. Москва готова к плотному сотрудничеству с новым генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу для решения актуальных вопросов в организации. Об этом заявил постоянный представитель России Александр Лукашевич."Позвольте пожелать вам... успехов в нелёгкой работе на этом ответственном международном посту. Со своей стороны, представители Российской Федерации готовы к самому плотному взаимодействию с вами для решения назревших вопросов, стоящих на повестке дня нашей общей организации", - заметил дипломат.Лукашевич надеется, что Синирлиолгу завершит "позорную практику" предыдущих генсеков ОБСЕ, которые делали "политизированные и конфронтационные публичные заявления", нарушая правила ОБСЕ. Он также ожидает, что под руководством Синирлиоглу будет улучшена информационная работа официального сайта ОБСЕ.Он также обратился к новому генсеку с просьбой приложить усилия для достижения сбалансированного и справедливого представительства государств-участников ОБСЕ в структурах организации.

https://1prime.ru/20250109/gaz-854106073.html

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россия, обсе