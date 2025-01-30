https://1prime.ru/20250130/orlen-854542810.html
Польский концерн Orlen впервые разместил в США облигации
Польский концерн Orlen впервые разместил в США облигации - 30.01.2025, ПРАЙМ
Польский концерн Orlen впервые разместил в США облигации
Крупнейший польский энергетический концерн Orlen впервые разместил на рынке США облигации и привлек 1,25 миллиарда долларов, сообщает специализированное издание | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T01:36+0300
2025-01-30T01:36+0300
2025-01-30T01:36+0300
финансы
сша
великобритания
ирландия
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ВАРШАВА, 30 янв – ПРАЙМ. Крупнейший польский энергетический концерн Orlen впервые разместил на рынке США облигации и привлек 1,25 миллиарда долларов, сообщает специализированное издание BiznesAlert.
"Orlen успешно разместил свой первый выпуск облигаций в Северной Америке, обеспечив финансирование для стратегических инвестиций в размере 1,25 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спрос на облигации более чем в три раза превысил их стоимость, заявки подали 206 инвесторов на сумму более 4 миллиардов долларов, а в итоге облигации были распределены между 148 компаниями из 28 стран. Крупнейшими покупателями облигаций Orlen стали инвесторы из США, которые приобрели 60%, Великобритании и Ирландии.
Облигации имеют десятилетний срок погашения и ставку 6% годовых. Orlen также планирует выпустить их на регулируемый рынок Euronext Dublin.
BiznesAlert уточняет, что средства от выпуска облигаций будут направлены на развитие ключевых проектов, таких как: строительство газовых электростанций и добыча газа, реализация четырех морских ветряных электростанций, развитие крупномасштабных хранилищ энергии, строительство как минимум двух малых атомных электростанций.
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финансы, сша, великобритания, ирландия, orlen
Финансы, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРЛАНДИЯ, Orlen
Польский концерн Orlen впервые разместил в США облигации
BiznesAlert: польский концерн Orlen впервые разместил на рынке США облигации
ВАРШАВА, 30 янв – ПРАЙМ. Крупнейший польский энергетический концерн Orlen впервые разместил на рынке США облигации и привлек 1,25 миллиарда долларов, сообщает специализированное издание BiznesAlert.
"Orlen успешно разместил свой первый выпуск облигаций в Северной Америке, обеспечив финансирование для стратегических инвестиций в размере 1,25 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спрос на облигации более чем в три раза превысил их стоимость, заявки подали 206 инвесторов на сумму более 4 миллиардов долларов, а в итоге облигации были распределены между 148 компаниями из 28 стран. Крупнейшими покупателями облигаций Orlen стали инвесторы из США, которые приобрели 60%, Великобритании и Ирландии.
Облигации имеют десятилетний срок погашения и ставку 6% годовых. Orlen также планирует выпустить их на регулируемый рынок Euronext Dublin.
BiznesAlert уточняет, что средства от выпуска облигаций будут направлены на развитие ключевых проектов, таких как: строительство газовых электростанций и добыча газа, реализация четырех морских ветряных электростанций, развитие крупномасштабных хранилищ энергии, строительство как минимум двух малых атомных электростанций.