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Минфин дал отрицательное заключение на инициативы по изменениям ОСАГО

Минфин дал отрицательное заключение на инициативы по изменениям ОСАГО - 30.01.2025, ПРАЙМ

Минфин дал отрицательное заключение на инициативы по изменениям ОСАГО

Минфин РФ рассмотрел новые инициативы по ОСАГО, касающиеся введения компенсации ущерба имуществу при отсутствии полиса у виновника ДТП, а также увеличения... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T13:17+0300

2025-01-30T13:17+0300

2025-01-30T13:17+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ рассмотрел новые инициативы по ОСАГО, касающиеся введения компенсации ущерба имуществу при отсутствии полиса у виновника ДТП, а также увеличения лимитов выплат, и дал на них отрицательные заключения, сообщило министерство. Депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым на минувшей неделе внесли в Госдуму законопроект об увеличении лимитов выплат по ОСАГО, действующих с 2014 года. Так до 650 тысяч рублей с нынешних 500 тысяч предлагается повысить лимит выплат на возмещение вреда жизни или здоровью, и до 520 тысяч с 400 тысяч рублей - на возмещение материального ущерба каждому пострадавшему. "Ведомости" накануне со ссылкой на письмо Российского союза автостраховщиков в адрес Минфина написали, что союз раскритиковал два проекта по ОСАГО от ЛДПР: об увеличении лимитов выплат и распространяющий право на компенсацию при отсутствии у виновника ДТП полиса ОСАГО на ущерб автомобилю (сейчас в таком случае пострадавший имеет право на выплату только в случае ущерба жизни и здоровью). По мнению РСА, это может негативно сказаться как на автовладельцах – в виде снижения доступности ОСАГО, так и на бизнесе страховщиков. "Данные инициативы были направлены в Минфин России на рассмотрение, по итогам которого Минфин России представил отрицательные заключения. Во-первых, введение компенсации при отсутствии ОСАГО у виновника ДТП увеличит нагрузку на резервы страховых компаний. Это приведет к росту стоимости ОСАГО для остальных граждан. Задача сокращения количества случаев управления транспортным средством без ОСАГО является ключевой, однако ее решение не должно достигаться за счет увеличения тарифов добросовестных автовладельцев", - говорится в сообщении. Для решения вопроса неисполнения обязанности по заключению договора ОСАГО могут быть рассмотрены иные меры, например, внедрение камер фотовидеофиксации наличия договора ОСАГО, добавили в Минфине. "Во-вторых, увеличение лимитов выплат по ОСАГО потребует увеличения размеров базовых ставок страховых тарифов на величину около 10% для всех владельцев транспортных средств. Это создаст угрозу для финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков и приведет к снижению уровня доступности ОСАГО", - считают в Минфине.

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россия, финансы, минфин, осаго