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Власти подготовят отчет о причинах крушения самолета в США за 30 дней
Власти подготовят отчет о причинах крушения самолета в США за 30 дней - 30.01.2025, ПРАЙМ
Власти подготовят отчет о причинах крушения самолета в США за 30 дней
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) продолжит расследование крушения самолета и вертолета под Вашингтоном до полного установления... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T23:48+0300
2025-01-30T23:48+0300
2025-01-30T23:48+0300
происшествия
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ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) продолжит расследование крушения самолета и вертолета под Вашингтоном до полного установления причин, предварительный отчет планируется подготовить за 30 дней, заявил на пресс-конференции представитель ведомства Тодд Инман. "Наша миссия – не только понять, что произошло, но и выяснить, почему это случилось, а также рекомендовать меры, чтобы подобное не повторилось. Мы только начинаем расследование и пока не располагаем большим объемом информации, но будем регулярно предоставлять обновления", – отметил Инман. По его словам, следственная группа останется на месте происшествия столько, сколько потребуется для сбора всех критически важных улик и установления полной картины случившегося. "Мы планируем подготовить предварительный отчет в течение 30 дней, но финальные выводы будут сделаны только после завершения полного расследования", – добавил представитель NTSB, подчеркнув, что пока не будут делаться предположения о вероятных причинах трагедии.Как сообщила председатель Дженнифер Хоменди, бортовые самописцы военного вертолета и гражданского самолета, столкнувшихся в Вашингтоне, еще не найдены."Мы еще не нашли бортовые самописцы. Мы знаем, что они там. Они находятся под водой", – сказала Хоменди.Как уточнил представитель ведомства, при расследовании авиакатастрофы в Вашингтоне не исключают ни человеческий фактор, ни ошибку в работе механики в качестве возможной причины инцидента."Мы не знаем достаточно фактов, чтобы исключать человеческий фактор, механические факторы", - заявил представитель NTSB.По словам Инмана, NTSB изучает данные о нагрузке диспетчеров в аэропорту имени Рональда Рейгана на момент столкновения, но пока не комментирует сообщения о нехватке персонала."Наши следователи продолжают собирать всю информацию, включая данные о персонале, их рабочие записи и возможную усталость. Всё это будет частью расследования. Но пока мы не можем комментировать то, что сообщается в СМИ, пока не проверим и не проанализируем эти сведения", – сказал Инман.Ранее газета The New York Times сообщила, что диспетчерская смена в момент аварии была недоукомплектована, а один специалист одновременно координировал заходящие на посадку самолеты и работающие в зоне аэропорта вертолеты, что обычно выполняется двумя диспетчерами.
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сша, авиакомпании, авиакатастрофа, american airlines
Происшествия, США, авиакомпании, авиакатастрофа, American Airlines
Власти подготовят отчет о причинах крушения самолета в США за 30 дней
Авиавласти США подготовят за 30 дней отчет о причинах крушения самолета
ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) продолжит расследование крушения самолета и вертолета под Вашингтоном до полного установления причин, предварительный отчет планируется подготовить за 30 дней, заявил на пресс-конференции представитель ведомства Тодд Инман.
"Наша миссия – не только понять, что произошло, но и выяснить, почему это случилось, а также рекомендовать меры, чтобы подобное не повторилось. Мы только начинаем расследование и пока не располагаем большим объемом информации, но будем регулярно предоставлять обновления", – отметил Инман.
По его словам, следственная группа останется на месте происшествия столько, сколько потребуется для сбора всех критически важных улик и установления полной картины случившегося.
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"Мы планируем подготовить предварительный отчет в течение 30 дней, но финальные выводы будут сделаны только после завершения полного расследования", – добавил представитель NTSB, подчеркнув, что пока не будут делаться предположения о вероятных причинах трагедии.
Как сообщила председатель Дженнифер Хоменди, бортовые самописцы военного вертолета и гражданского самолета, столкнувшихся в Вашингтоне, еще не найдены.
"Мы еще не нашли бортовые самописцы. Мы знаем, что они там. Они находятся под водой", – сказала Хоменди.
Как уточнил представитель ведомства, при расследовании авиакатастрофы в Вашингтоне не исключают ни человеческий фактор, ни ошибку в работе механики в качестве возможной причины инцидента.
"Мы не знаем достаточно фактов, чтобы исключать человеческий фактор, механические факторы", - заявил представитель NTSB.
По словам Инмана, NTSB изучает данные о нагрузке диспетчеров в аэропорту имени Рональда Рейгана на момент столкновения, но пока не комментирует сообщения о нехватке персонала.
"Наши следователи продолжают собирать всю информацию, включая данные о персонале, их рабочие записи и возможную усталость. Всё это будет частью расследования. Но пока мы не можем комментировать то, что сообщается в СМИ, пока не проверим и не проанализируем эти сведения", – сказал Инман.
Ранее газета The New York Times сообщила, что диспетчерская смена в момент аварии была недоукомплектована, а один специалист одновременно координировал заходящие на посадку самолеты и работающие в зоне аэропорта вертолеты, что обычно выполняется двумя диспетчерами.