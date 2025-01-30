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СМИ: парламент Германии одобрил заказы на вооружение на 2,5 миллиарда евро
СМИ: парламент Германии одобрил заказы на вооружение на 2,5 миллиарда евро - 30.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: парламент Германии одобрил заказы на вооружение на 2,5 миллиарда евро
Немецкие законодатели на последней очередной парламентской сессии перед выборами одобрили заказы на сумму около 2,5 миллиарда евро на вооружение и оборудование... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T02:06+0300
2025-01-30T02:06+0300
2025-01-30T02:06+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Немецкие законодатели на последней очередной парламентской сессии перед выборами одобрили заказы на сумму около 2,5 миллиарда евро на вооружение и оборудование для вооруженных сил ФРГ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"На последней очередной парламентской сессии перед внеочередными выборами 23 февраля немецкие законодатели одобрили заказы на вооружение и оборудование для вооруженных сил на сумму около 2,5 миллиарда евро", - говорится в публикации.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.
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Энергетика, Экономика, Газ, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, ФРГ
СМИ: парламент Германии одобрил заказы на вооружение на 2,5 миллиарда евро
Блумберг: парламент Германии одобрил заказы на вооружение на 2,5 миллиарда евро
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Немецкие законодатели на последней очередной парламентской сессии перед выборами одобрили заказы на сумму около 2,5 миллиарда евро на вооружение и оборудование для вооруженных сил ФРГ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"На последней очередной парламентской сессии перед внеочередными выборами 23 февраля немецкие законодатели одобрили заказы на вооружение и оборудование для вооруженных сил на сумму около 2,5 миллиарда евро", - говорится в публикации.
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля.