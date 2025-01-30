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Песков ответил на слова канцлера Германии об освобождении от нацизма
Песков ответил на слова канцлера Германии об освобождении от нацизма - 30.01.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на слова канцлера Германии об освобождении от нацизма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что США помогли ФРГ освободиться от нацизма в годы | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T12:24+0300
2025-01-30T12:24+0300
2025-01-30T12:25+0300
политика
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дмитрий песков
германия
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что США помогли ФРГ освободиться от нацизма в годы Второй мировой войны. Сейчас идет линия на забвение исторической правды, сказал Песков. "Это не так, идет целенаправленная линия на забвение исторической правды, на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы - это был Советский Союз. Это был Советский Союз, который в том числе при помощи союзников Великобритании, Соединенных Штатов Америки, взял на себя, собственно, основные тяготы по освобождению", - ответил пресс-секретарь журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Песков также отметил, что подобная линия пагубна с точки зрения возможных последствий и "ползучей нацизма", которая существенно укоренилась на территории Украины и идет снова по Европе. Ранее Шольц заявил о том, что "США освободили Германию" во время Второй мировой войны.
https://1prime.ru/20250129/sanktsii-854522332.html
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Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц
Песков ответил на слова канцлера Германии об освобождении от нацизма
Песков: в Германии идет целенаправленная линия на забвение исторической правды
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что США помогли ФРГ освободиться от нацизма в годы Второй мировой войны. Сейчас идет линия на забвение исторической правды, сказал Песков.
"Это не так, идет целенаправленная линия на забвение исторической правды, на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы - это был Советский Союз. Это был Советский Союз, который в том числе при помощи союзников Великобритании, Соединенных Штатов Америки, взял на себя, собственно, основные тяготы по освобождению", - ответил пресс-секретарь журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Песков также отметил, что подобная линия пагубна с точки зрения возможных последствий и "ползучей нацизма", которая существенно укоренилась на территории Украины и идет снова по Европе.
Ранее Шольц заявил о том, что "США освободили Германию" во время Второй мировой войны.
Песков высказался о новом пакете санкций против России