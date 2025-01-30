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США проведут контролируемый подрыв плутония, сообщают СМИ - 30.01.2025, ПРАЙМ
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США проведут контролируемый подрыв плутония, сообщают СМИ
США проведут контролируемый подрыв плутония, сообщают СМИ - 30.01.2025, ПРАЙМ
США проведут контролируемый подрыв плутония, сообщают СМИ
США планируют провести весной контролируемый подрыв радиоактивного плутония в секретной подземной лаборатории в штате Невада. Об этом сообщило Национальное... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T17:29+0300
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сша
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. США планируют провести весной контролируемый подрыв радиоактивного плутония в секретной подземной лаборатории в штате Невада. Об этом сообщило Национальное общественное радио США (NPR) со ссылкой на сотрудника лаборатории Тима Беллера, который будет руководить экспериментом. "Через несколько месяцев... ученые взорвут небольшое количество плутония с помощью химических взрывчатых веществ", - говорится в сообщении NPR. По данным радио, этот секретный проект называется Cygnus. Ближайший подрыв пройдет под кодовым названием Nob Hill. Речь идет об имитации использования ядерного оружия. Согласно данным NPR, взрыв будет очень маленьким, а наблюдаемая реакция - контролируемой. США в подземной лаборатории в Неваде проводят так называемые подкритические, неядерные взрывные эксперименты (НВЭ). Это особый способ проведения исследования физических процессов, происходящих в ядерных зарядах. Такие эксперименты проводятся с полигонными макетами ядерных взрывных устройств без ядерного энерговыделения, обусловленного цепными реакциями деления ядер урана-235 или плутония-239. Данные, получаемые в НВЭ, позволяют сделать вывод о работоспособности и надежности испытываемого макета ядерного заряда, а также о возможности продления сроков его годности.
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сша, ядерное оружие
США, ядерное оружие
17:29 30.01.2025 (обновлено: 17:32 30.01.2025)
 
США проведут контролируемый подрыв плутония, сообщают СМИ

NPR: США проведут весной в Неваде контролируемый подрыв радиоактивного плутония

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. США планируют провести весной контролируемый подрыв радиоактивного плутония в секретной подземной лаборатории в штате Невада. Об этом сообщило Национальное общественное радио США (NPR) со ссылкой на сотрудника лаборатории Тима Беллера, который будет руководить экспериментом.
"Через несколько месяцев... ученые взорвут небольшое количество плутония с помощью химических взрывчатых веществ", - говорится в сообщении NPR.
По данным радио, этот секретный проект называется Cygnus. Ближайший подрыв пройдет под кодовым названием Nob Hill. Речь идет об имитации использования ядерного оружия.
Согласно данным NPR, взрыв будет очень маленьким, а наблюдаемая реакция - контролируемой.
США в подземной лаборатории в Неваде проводят так называемые подкритические, неядерные взрывные эксперименты (НВЭ). Это особый способ проведения исследования физических процессов, происходящих в ядерных зарядах. Такие эксперименты проводятся с полигонными макетами ядерных взрывных устройств без ядерного энерговыделения, обусловленного цепными реакциями деления ядер урана-235 или плутония-239. Данные, получаемые в НВЭ, позволяют сделать вывод о работоспособности и надежности испытываемого макета ядерного заряда, а также о возможности продления сроков его годности.
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