https://1prime.ru/20250130/pos-kredity-854544977.html

Рынок POS-кредитов в России в 2025 году вырастет на 5%

Рынок POS-кредитов в России в 2025 году вырастет на 5% - 30.01.2025, ПРАЙМ

Рынок POS-кредитов в России в 2025 году вырастет на 5%

Российский рынок POS-кредитов, которые можно получить в торговой точке при покупке товара без посещения банка, в 2025 году вырастет на 5% - до 525 миллиардов... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T06:31+0300

2025-01-30T06:31+0300

2025-01-30T06:31+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российский рынок POS-кредитов, которые можно получить в торговой точке при покупке товара без посещения банка, в 2025 году вырастет на 5% - до 525 миллиардов рублей, при этом в прошлом году его объем остался на уровне 2023 года в 500 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости сервис для оформления рассрочек и кредитов покупателям "Т-Рассрочка" от Т-Банка. "Общий объем рынка POS-кредитования, основную долю в котором занимают рассрочки, в 2024 году составил 500 миллиардов рублей, что соответствует показателю 2023 года. В 2025 году, по нашим прогнозам, рынок вырастет на 5% - до 525 миллиардов рублей", - рассказал сервис. Там отметили, что в 2024 году наблюдалось снижение спроса на рассрочку в различных категориях товаров по сравнению с 2023 годом. Самое сильное падение зафиксировано в сегментах мебели, а также электронной и бытовой техники - количество покупок сократилось почти на половину. Рост по количеству рассрочек среди тех категорий, которые представлены в сервисе, был отмечен только в сегментах автомобильных товаров и медицины. При этом сильнее всего, по данным сервиса, в 2024 году выросло число рассрочек на покупку автомобильных товаров - более чем 20% по сравнению с 2023 годом, а их средний чек увеличился на 14% - до 27 174 рублей. При этом в данной категории особый спрос был отмечен в сентябре-октябре и в марте-апреле, который может быть связан с сезонной сменой резины. В этот период было оформлено в два раза больше рассрочек, чем в среднем за год. Влияние сезонности также наблюдалась и в сегменте одежды: с сентября по ноябрь количество оформленных рассрочек было на 93% выше, чем в среднем в другие месяцы 2024 года, среднегодовой чек на одежду вырос в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 8% - до 26 595 рублей. Также сервис выяснил, что россияне в середине марта и в конце июля чаще, чем в другие месяцы 2024 года, оформляли рассрочку на авиабилеты и отели: в марте их количество было на 55% выше, чем в другие месяцы, а в июле - на 25%. При этом в конце ноября и начале декабря их было оформлено в три раза меньше. Перед 8 марта 2024 года существенно увеличился спрос на рассрочку при покупке ювелирных украшений: объем выдач вырос в 1,5 раза по сравнению со среднегодовым значением. В то же время в целом в 2024 году спрос на покупку ювелирных украшений в рассрочку снизился. Рост среднего чека в данной категории товаров в 2024 году по сравнению с 2023 годом составил 15%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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