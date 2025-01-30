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В Узбекистане ввели пошлину на импорт лекарств
В Узбекистане ввели пошлину на импорт лекарств - 30.01.2025, ПРАЙМ
В Узбекистане ввели пошлину на импорт лекарств
Пошлина на импорт лекарственных средств в размере 2% от таможенной стоимости товара введена в Узбекистане, соответствующий указ президента страны Шавката... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T10:48+0300
2025-01-30T10:48+0300
2025-01-30T11:02+0300
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 янв – ПРАЙМ. Пошлина на импорт лекарственных средств в размере 2% от таможенной стоимости товара введена в Узбекистане, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиёева обнародован на сайте базы национального законодательства Lex.uz "В графе "ставка пошлины (в % от таможенной стоимости товара)" позиции 3004 (код ТН ВЭД – лекарственные средства – ред.) цифру "0" заменить цифрой "2", - говорится в тексте документа. В соответствии с указом, с 1 апреля 2025 года предельные торговые наценки на фармацевтическом рынке Узбекистана будут применяться только к лекарствам, отпускаемым по рецепту. При этом сохраняется система формирования референтных (усредненных) цен на лекарства местного и зарубежного производства. При оптовой и розничной реализации категории лекарственных средств применяется наценка в размере не более 15% к покупной (базовой) цене для оптовой торговли и не более 20% к покупной цене для розничной торговли, независимо от количества посредников, участвующих в их поставке. При этом профильные ведомства будут каждые полгода пересматривать референтные цены на зарубежные препараты, если их стоимость вырастет на 3% из-за разницы курса иностранной и местной валюты, говорится в указе. В случае роста цены минимум на 5%, цены будут пересматриваться досрочно.
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узбекистан, лекарства, медицина
УЗБЕКИСТАН, лекарства, медицина
В Узбекистане ввели пошлину на импорт лекарств
Президент Узбекистана подписал указ о введении пошлины на импорт лекарств
ТАШКЕНТ, 30 янв – ПРАЙМ. Пошлина на импорт лекарственных средств в размере 2% от таможенной стоимости товара введена в Узбекистане, соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиёева обнародован на сайте базы национального законодательства Lex.uz
"В графе "ставка пошлины (в % от таможенной стоимости товара)" позиции 3004 (код ТН ВЭД – лекарственные средства – ред.) цифру "0" заменить цифрой "2", - говорится в тексте документа.
В соответствии с указом, с 1 апреля 2025 года предельные торговые наценки на фармацевтическом рынке Узбекистана будут применяться только к лекарствам, отпускаемым по рецепту. При этом сохраняется система формирования референтных (усредненных) цен на лекарства местного и зарубежного производства.
При оптовой и розничной реализации категории лекарственных средств применяется наценка в размере не более 15% к покупной (базовой) цене для оптовой торговли и не более 20% к покупной цене для розничной торговли, независимо от количества посредников, участвующих в их поставке.
При этом профильные ведомства будут каждые полгода пересматривать референтные цены на зарубежные препараты, если их стоимость вырастет на 3% из-за разницы курса иностранной и местной валюты, говорится в указе. В случае роста цены минимум на 5%, цены будут пересматриваться досрочно.
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