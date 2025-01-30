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После холода придет голод: Европа нашла, как ещё ущемить Россию

После холода придет голод: Европа нашла, как ещё ущемить Россию - 30.01.2025, ПРАЙМ

После холода придет голод: Европа нашла, как ещё ущемить Россию

Европа продолжает идти путем тотального самозапрета: вслед за нефтью и газом пришла очередь зерна и удобрений. Обсуждается увеличение пошлин по этим товарам,... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T15:36+0300

2025-01-30T15:36+0300

2025-01-30T15:36+0300

статья

мировая экономика

европа

ес

поставка удобрений

повышение пошлин

сельхозпродукция

россия

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МОСКВА, 31 янв – Роман Серов. Европа продолжает идти путем тотального самозапрета: вслед за нефтью и газом пришла очередь зерна и удобрений. Обсуждается увеличение пошлин по этим товарам, правда, с множеством оговорок. Как это отразится на европейском сельхозрынке и кошельках обывателей, читайте в материале "Прайм".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОтказавшись от российских нефти и газа (правда, пока лишь трубопроводного), ЕС намерен ввести пошлины и на другие категории товаров. Согласно сообщению Еврокомиссии, речь идет об импорте некоторого количества сельзозпродуктов и азотных удобрений – якобы, это создает зависимость от России и является угрозой европейскому суверенитету.Если санкции одобрит Совет ЕС, весь сельскохозяйственный импорт в Европу из России будет облагаться европейскими пошлинами. В Брюсселе надеются, что это поможет развитию внутреннего производства, пострадавшего из-за энергокризиса, а также диверсифицирует поставки из третьих стран. В этом случае цены на удобрения должны сохраниться на доступном для европейских фермеров уровне.Съедят другиеРоссия является далеко не главным поставщиком сельхозпродукции в Европу. Многое она производит сама и импортирует с разных рынков, стремясь максимально диверсифицировать поставки. Немалую роль здесь играет политика. Некоторые российские и белорусские продовольственные товары уже давно обложены заградительными европейскими пошлинами. Например, с лета 2024 года на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки тарифы увеличили наполовину, либо на 95 евро за тонну.Остались лишь некоторые виды овощей, орехи, бобовые и продукты их переработки. Но и их поставки в 2024-м году упали в 2,8 раза по сравнению с 2023 годом, подсчитали в Евростате. ЕС закупил овощи на 84 миллиона евро, орехи на 17,1 миллиона евро, а продукты переработки на 20 миллионов евро. Это крохи в сравнении с десятками миллиардов евро, которые Европа тратит на закупку российского СПГ.Иными словами, с точки зрения экспорта сельхозкультур Европа для нас скорее конкурент, чем рынок сбыта. Основной объем российского экспорта уходит совсем в других направлениях – больше 75% поставок идут на рынки Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ. Добавить еще немного труда не составит – развивающиеся страны с растущим населением съедят все и еще добавки попросят."Россия может оперативно перенаправить данные потоки на растущий рынок Индии и КНР, при этом фактически без дисконта цены. Если же направить масло сливочное, яйцо, мясо на наш внутренний рынок, это незначительно охладит инфляцию", - считает доцент Всероссийской академии внешней торговли Александр Арский.Он напомнил, что европейские аграрии находятся на непрерывном субсидировании из Брюсселя как минимум последние 10 лет. Отказ от дешевых российских энергоносителей лишь усугубил ситуацию. Давят на рынок Европы и поставки зерна из Латинской Америки. Таким образом, запоздалый отказ Евросоюза от оставшихся номенклатур сельхозпродукции России и Беларуси нивелирует внутреннюю конкуренцию в АПК еврозоны, но не избавит её от высокой себестоимости.Не там ищут угрозуПри этом основной угрозой европейскому агросектору являются вовсе не российские, а украинские поставки. Пользуясь обнуленными с 2022 года пошлинами и увеличенными квотами, эта страна буквально завалила рынки ЕС зерном и масличными по демпинговым ценам. При этом о соблюдении евростандартов и речи не шло. Тут уже зароптали местные фермеры, чья продукция стала совсем неконкурентоспособной.На фоне масштабных протестов и введения запрета на украинский импорт отдельными странами Брюссель пошел на попятную, установив потолок объема ввозимой продукции по ряду наименований. Но все это полумеры, которые не дают эффекта, признают европейские аграрии.Лучший товар - российскийСовсем другое дело – удобрения. Россия – лидер по их производству и экспорту, мы занимаем 1/6 долю мирового рынка калийных удобрений и 1/10 азотистых. В год Россия производит около 60 миллионов тонн удобрений, при этом внутреннее потребление у нас небольшое, поэтому отрасль в целом экспортноориентированная. Продажа удобрений за границу - возможность инвестировать средства в развитие российского химпрома."Кроме того, на внешнем рынке удобрения сейчас довольно дороги. Благодаря доходам от внешних продаж держатся цены внутри страны", - рассказал директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской Академии Анатолий Тихонов.Но даже при таком раскладе Россия может предложить мировому рынку лучший товар и конкурентоспособные цены. Покупатели же выбирают товар по принципу "дешево, но качественно". Европейские – не исключение: за 2024 год Бельгия и Дания увеличили импорт удобрений из РФ почти в пять раз, Германия - в три, а Франция - в два."Импорт в ЕС карбамида и азотных удобрений из России достиг значительных показателей в 2023 году, составив 3,6 миллиона тонн, и еще существенно вырос в 2024 году", - признает Еврокомиссия.Попытки ограничить российские поставки были и раньше: против владельцев отечественных концернов по производству удобрений вводились персональные санкции, что вызывало трудности в ведении бизнеса, фрахтовании судов, расчетах. Страны ЕС требовали повышенных скидок на товар, а российские суда сталкивались с запретами заходить в европейские порты. Результатом этих действий стало кратное повышение цен на удобрения, напомнил Тихонов.Цены вскачь, продукты в путьНадо заметить, что Европа испытывает сложности в производстве удобрений. Дело в том, что при производстве 70-80 процентов затрат приходится на природный газ, которого у нас в избытке. Европейские производители проигрывают, ведь без дешевого российского сырья стоимость продукции кратно растет. Заводы массово закрываются или снижают выпуск."Если в докризисные времена на ЕС приходилось около 13% поставок наших удобрений, то сейчас эта цифра приближается к 30%. В целом альтернативы российским удобрениям по цене, качеству и экологичности на мировом рынке нет, и закрытие экспорта может привести к серьезному дисбалансу", - указал Тихонов.Еврокомиссия это прекрасно понимает, поэтому предлагает очередное половинчатое решение: ввести пошлины только на некоторые виды удобрений и то, если не будет возражений с стороны фермеров. То есть они оставляют лазейки, чтобы не навредить своим фермерские хозяйствам. Ведь азотистые удобрения — самые дешевые и популярные у аграриев. Без них европейский АПК быстро скукожится, фермеры потеряют работу и рынки сбыта, а потребители получат резкий взлет цен – которого так боятся местные законодатели.Конечно, увеличить поставки в ЕС могут другие производители удобрений – прежде всего, Египет и Марокко. "Они перераспределят товаропотоки с менее выгодных направлений, где цены ниже (например, с Джибути или Кот-д’Ивуара). В свою очередь, Россия может увеличить экспорт в Индию и ЮАР, а также в те страны, куда могут быть сокращены поставки из Египта, Марокко", - рассуждает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.В любом случае, наши удобрения, как и сельхозпродукция, в случае необходимости будут проникать на рынок Евросоюза - хотят этого политики или не хотят. Потому что реальная экономика имеет свою логику, отличную от политической. Но вот стоимость конечного продукта вряд ли порадует рядовых покупателей.

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европа

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мировая экономика, европа, ес, поставка удобрений, повышение пошлин, сельхозпродукция, россия