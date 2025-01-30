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В Госдуме обозначили максимальный размер пособия по безработице с февраля

В Госдуме обозначили максимальный размер пособия по безработице с февраля - 30.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме обозначили максимальный размер пособия по безработице с февраля

С 1 февраля 2025 года размер максимального пособия по безработице с учетом индексации составит 15 044 рубля. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T10:43+0300

2025-01-30T10:43+0300

2025-01-30T10:43+0300

экономика

россия

госдума

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. С 1 февраля 2025 года размер максимального пособия по безработице с учетом индексации составит 15 044 рубля. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия")."С 1 февраля 2025 года размер минимальной величины пособия по безработице составит 1 764 рубля. Размер максимальной величины пособия по безработице с учетом индексации - 15 044 рублей", - сообщил парламентарий.По словам Чаплина, на данный момент уровень безработицы в России составляет всего 2,6%, что является рекордно низким показателем. Депутат считает, что это свидетельствует о том, что экономика страны способна предоставить рабочие места населению даже в условиях изменений и вызовов.Он также подчеркнул, что это один из самых низких уровней безработицы за всю историю наблюдений, что подтверждает высокую трудоспособность населения.

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россия, госдума