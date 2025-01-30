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13 130 негосударственных пенсий назначил НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в 2024 году - 30.01.2025, ПРАЙМ
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13 130 негосударственных пенсий назначил НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в 2024 году
13 130 негосударственных пенсий назначил НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в 2024 году - 30.01.2025, ПРАЙМ
13 130 негосударственных пенсий назначил НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в 2024 году
В 2024 году выплату негосударственной пенсии оформили 13 130 клиентов фонда – участников корпоративных и индивидуальных программ негосударственного пенсионного... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T09:00+0300
2025-01-30T09:00+0300
пресс-релизы
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В 2024 году выплату негосударственной пенсии оформили 13 130 клиентов фонда – участников корпоративных и индивидуальных программ негосударственного пенсионного обеспечения. Общее количество назначенных фондом выплат достигло 578 000."В дополнение к негосударственному пенсионному обеспечению НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" с прошлого года предлагает услуги по управлению пенсионными накоплениями (ОПС) и средствами по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Новые продукты расширяют возможности для накоплений граждан, - отмечает Максим Элик, первый заместитель генерального директора фонда. – Так, например, клиентам фонда по корпоративным пенсионным программам одновременное участие в ПДС позволяет формировать сбережения с поддержкой и работодателя, и государства".Под управлением НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" находятся сбережения свыше 1,3 млн человек. Фонд обслуживает программы негосударственного пенсионного обеспечения более 400 компаний и организаций. НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" включен в системы гарантирования прав клиентов НПФ. Сбережения по НПО и ПДС, средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в фонде застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
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пресс-релизы
Пресс-релизы
09:00 30.01.2025
13 130 негосударственных пенсий назначил НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в 2024 году

За все время деятельности фонда выплаты оформлены для 578 000 пенсионеров

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В 2024 году выплату негосударственной пенсии оформили 13 130 клиентов фонда – участников корпоративных и индивидуальных программ негосударственного пенсионного обеспечения. Общее количество назначенных фондом выплат достигло 578 000.
"В дополнение к негосударственному пенсионному обеспечению НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" с прошлого года предлагает услуги по управлению пенсионными накоплениями (ОПС) и средствами по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Новые продукты расширяют возможности для накоплений граждан, - отмечает Максим Элик, первый заместитель генерального директора фонда. – Так, например, клиентам фонда по корпоративным пенсионным программам одновременное участие в ПДС позволяет формировать сбережения с поддержкой и работодателя, и государства".
Под управлением НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" находятся сбережения свыше 1,3 млн человек. Фонд обслуживает программы негосударственного пенсионного обеспечения более 400 компаний и организаций. НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" включен в системы гарантирования прав клиентов НПФ. Сбережения по НПО и ПДС, средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в фонде застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
Источник: НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

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