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13 130 негосударственных пенсий назначил НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в 2024 году

13 130 негосударственных пенсий назначил НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в 2024 году - 30.01.2025, ПРАЙМ

13 130 негосударственных пенсий назначил НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" в 2024 году

В 2024 году выплату негосударственной пенсии оформили 13 130 клиентов фонда – участников корпоративных и индивидуальных программ негосударственного пенсионного... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T09:00+0300

2025-01-30T09:00+0300

2025-01-30T09:00+0300

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В 2024 году выплату негосударственной пенсии оформили 13 130 клиентов фонда – участников корпоративных и индивидуальных программ негосударственного пенсионного обеспечения. Общее количество назначенных фондом выплат достигло 578 000."В дополнение к негосударственному пенсионному обеспечению НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" с прошлого года предлагает услуги по управлению пенсионными накоплениями (ОПС) и средствами по программе долгосрочных сбережений (ПДС). Новые продукты расширяют возможности для накоплений граждан, - отмечает Максим Элик, первый заместитель генерального директора фонда. – Так, например, клиентам фонда по корпоративным пенсионным программам одновременное участие в ПДС позволяет формировать сбережения с поддержкой и работодателя, и государства".Под управлением НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" находятся сбережения свыше 1,3 млн человек. Фонд обслуживает программы негосударственного пенсионного обеспечения более 400 компаний и организаций. НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" включен в системы гарантирования прав клиентов НПФ. Сбережения по НПО и ПДС, средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в фонде застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы