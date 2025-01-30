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Чистая прибыль Microsoft за I полугодие выросла на 10,4%

Чистая прибыль Microsoft за I полугодие выросла на 10,4% - 30.01.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Microsoft за I полугодие выросла на 10,4%

Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2024-2025 финансового года, завершившееся 31 декабря прошлого года, увеличилась на 10,4% в годовом | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T00:35+0300

2025-01-30T00:35+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. за первое полугодие 2024-2025 финансового года, завершившееся 31 декабря прошлого года, увеличилась на 10,4% в годовом выражении и составила 48,775 миллиарда долларов, следует из отчета компании. Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 6,53 доллара против 5,92 год назад. Общая выручка за полугодие выросла на 14,1% в годовом выражении, до 135,217 миллиарда долларов. По итогам второго квартала финансового года чистая прибыль Microsoft поднялась на 10,2% к аналогичному периоду предыдущего фингода и составила 24,108 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 3,23 доллара с 2,93 доллара при прогнозе в 3,13 доллара. Выручка выросла на 12,3% в годовом выражении - до 69,632 миллиарда долларов при прогнозе в 68,92 миллиарда. Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud во втором квартале увеличилась на 18,7% в годовом выражении - до 25,544 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 13,9% - до 29,437 миллиарда долларов. После закрытия основных торгов в США акции Microsoft дешевели на 2,9%. Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.

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