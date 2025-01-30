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Чистая прибыль Tesla в 2024 году сократилась в 2,1 раза
Чистая прибыль Tesla в 2024 году сократилась в 2,1 раза - 30.01.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Tesla в 2024 году сократилась в 2,1 раза
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского производителя электромобилей Tesla, по итогам 2024 года сократилась в 2,1 раза к предыдущему году - до... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T00:53+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского производителя электромобилей Tesla, по итогам 2024 года сократилась в 2,1 раза к предыдущему году - до 7,091 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 2,04 доллара после 4,3 доллара в 2023 году, скорректированная прибыль на акцию - 2,42 доллара против 3,12 годом ранее. Выручка поднялась на 1% в годовом выражении - до 97,69 миллиарда долларов.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Tesla, в четвертом квартале прошлого года упала в 3,4 раза в годовом выражении и составила 2,317 миллиарда доллара. Скорректированная прибыль компании на акцию в четвертом квартале составила 0,73 доллара против 0,71 доллара годом ранее, прогноз составлял 0,76 доллара. Разводненная прибыль при этом снизилась до 0,66 доллара на акцию с 2,27 доллара годом ранее.
Выручка компании за три отчетных месяца достигла 25,707 миллиарда долларов, поднявшись на 2,1% в годовом выражении. При этом рынки ожидали показатель на отметке 27,23 миллиарда.
После закрытия основных торгов акции Tesla дорожают на 3%.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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Бизнес, Экономика, МОСКВА, ТЕХАС, Техас, Tesla, Toyota, Daimler, Toyota Camry
Чистая прибыль Tesla в 2024 году сократилась в 2,1 раза
Чистая прибыль Tesla по итогам 2024 года сократилась в 2,1 раза
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров американского производителя электромобилей Tesla, по итогам 2024 года сократилась в 2,1 раза к предыдущему году - до 7,091 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 2,04 доллара после 4,3 доллара в 2023 году, скорректированная прибыль на акцию - 2,42 доллара против 3,12 годом ранее. Выручка поднялась на 1% в годовом выражении - до 97,69 миллиарда долларов.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Tesla, в четвертом квартале прошлого года упала в 3,4 раза в годовом выражении и составила 2,317 миллиарда доллара. Скорректированная прибыль компании на акцию в четвертом квартале составила 0,73 доллара против 0,71 доллара годом ранее, прогноз составлял 0,76 доллара. Разводненная прибыль при этом снизилась до 0,66 доллара на акцию с 2,27 доллара годом ранее.
Выручка компании за три отчетных месяца достигла 25,707 миллиарда долларов, поднявшись на 2,1% в годовом выражении. При этом рынки ожидали показатель на отметке 27,23 миллиарда.
После закрытия основных торгов акции Tesla дорожают на 3%.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.