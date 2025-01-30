https://1prime.ru/20250130/pribyl-854552807.html

Чистая прибыль российских банков обновила рекорд

Чистая прибыль российских банков обновила рекорд - 30.01.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль российских банков обновила рекорд

Банковский сектор России в 2024 году получил более 4 триллионов рублей чистой прибыли против 3,3 триллиона рублей в 2023 году; при этом в декабре прибыль... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T12:02+0300

2025-01-30T12:02+0300

2025-01-30T12:02+0300

банк россии

прибыль

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Банковский сектор России в 2024 году получил более 4 триллионов рублей чистой прибыли против 3,3 триллиона рублей в 2023 году; при этом в декабре прибыль сократилась в 2,8 раза по сравнению с ноябрем - до 187 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ РФ. Согласно данным регулятора, чистая прибыль банковского сектора за прошлый год достигла максимальных за все время 4,039 триллиона рублей, обновив рекорд 2023 года в 3,282 триллиона рублей. При этом, отмечает ЦБ, "за 2024 год сектор заработал 3,8 триллиона рублей без учета поступлений от дочерних банков". Финансовый результат банков превзошел ожидания регулятора: в сентябре Банк России повысил прогноз по чистой прибыли банковского сектора по итогам текущего года - до 3,3-3,8 триллиона. "Чистая прибыль сектора составила 187 миллиардов рублей, что в 2,8 раза меньше 518 миллиардов рублей в ноябре. Доходность на капитал (ROE) значительно снизилась – до 13,0% с 37,0%", - приводит регулятор данные по прибыли банков РФ в декабре минувшего года. ЦБ отмечает, что на сокращение чистой прибыли в последний месяц года повлияли: убыток от отрицательной переоценки валюты (-120 миллиардов после +162 миллиардов рублей в ноябре) из-за укрепления рубля к доллару (+6% после ослабления на 10% в ноябре); а также рост операционных расходов на 184 миллиарда рублей, в основном из-за традиционного увеличения расходов на персонал под конец года и обесценения нематериальных активов у отдельных банков. Поддержали прибыль значительные дивиденды от дочерних финансовых организаций (+66 миллиардов рублей к ноябрю), а также положительная переоценка ОФЗ (+19 миллиардов рублей) вследствие падения доходности на всех сроках. Согласно представленным данным, в декабре прибыль получили 205 банков, а убыток - 109 банков. Месяцем ранее прибыль получило большее число банков - 251, а убыток - 64 банка.

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прибыль