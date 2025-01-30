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СМИ назвали источники получения газа Приднестровьем в феврале - 30.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ назвали источники получения газа Приднестровьем в феврале
СМИ назвали источники получения газа Приднестровьем в феврале - 30.01.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали источники получения газа Приднестровьем в феврале
Приднестровье с 1 по 10 февраля будет получать газ, который поставит с европейского рынка молдавская Energocom через "Молдовагаз", а с 11 февраля, вероятнее... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T23:04+0300
2025-01-30T23:04+0300
энергетика
приднестровье
молдавия
газ
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Приднестровье с 1 по 10 февраля будет получать газ, который поставит с европейского рынка молдавская Energocom через "Молдовагаз", а с 11 февраля, вероятнее всего, перейдет к поставкам через венгерских трейдеров, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. "С 1 по 10 февраля левый берег Днестра… будет закупать газ, около 3,2 миллиона кубометров в сутки пойдут через энергокомпанию Energocom в адрес "Молдовагаза", – сообщает газета. Уточняется, что газ будет приобретаться на европейском рынке. "С 11 февраля, как сообщают источники "Коммерсанта", Тирасполь намерен воспользоваться пакетом гуманитарной помощи из РФ. Речь идет о финансировании закупок газа у одного из венгерских трейдеров — MET International AG, MOL и MVM, со всеми продолжаются переговоры о поставках", – также пишет газета. Власти Приднестровья и Молдавии, как отмечается, согласовали предварительную схему газоснабжения непризнанного региона в четверг. Грант ЕС на 30 миллионов евро они поделили примерно поровну. Приднестровье осталось без российского газа с 1 января, жители региона при минусовой температуре на улице лишились отопления и горячей воды. Голубое топливо из России перестало идти в регион из-за прекращения Украиной транзита российского газа, а также нежелания Молдавии выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. Приднестровский лидер Вадим Красносельский в середине января посетил Москву, обсуждал с Минэнерго возобновление поставок газа в республику. Технические детали не уточнены, но по словам Красносельского, подача газа для нужд жителей Приднестровья и работы промышленных предприятий вскоре будет восстановлена – это будет "гуманитарный газ". Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил в понедельник, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. ЕС выделит 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене, уточнил он.
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приднестровье, молдавия, газ
Энергетика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, Газ
23:04 30.01.2025
 
СМИ назвали источники получения газа Приднестровьем в феврале

"Коммерсант": ПМР в феврале будет получить газ от Energocom, "Молдовагаза" и Венгрии

© www.photo-tiraspol.comТирасполь
Тирасполь
© www.photo-tiraspol.com
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Приднестровье с 1 по 10 февраля будет получать газ, который поставит с европейского рынка молдавская Energocom через "Молдовагаз", а с 11 февраля, вероятнее всего, перейдет к поставкам через венгерских трейдеров, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"С 1 по 10 февраля левый берег Днестра… будет закупать газ, около 3,2 миллиона кубометров в сутки пойдут через энергокомпанию Energocom в адрес "Молдовагаза", – сообщает газета. Уточняется, что газ будет приобретаться на европейском рынке.
"С 11 февраля, как сообщают источники "Коммерсанта", Тирасполь намерен воспользоваться пакетом гуманитарной помощи из РФ. Речь идет о финансировании закупок газа у одного из венгерских трейдеров — MET International AG, MOL и MVM, со всеми продолжаются переговоры о поставках", – также пишет газета.
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Вчера, 15:06
Власти Приднестровья и Молдавии, как отмечается, согласовали предварительную схему газоснабжения непризнанного региона в четверг. Грант ЕС на 30 миллионов евро они поделили примерно поровну.
Приднестровье осталось без российского газа с 1 января, жители региона при минусовой температуре на улице лишились отопления и горячей воды. Голубое топливо из России перестало идти в регион из-за прекращения Украиной транзита российского газа, а также нежелания Молдавии выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
Приднестровский лидер Вадим Красносельский в середине января посетил Москву, обсуждал с Минэнерго возобновление поставок газа в республику. Технические детали не уточнены, но по словам Красносельского, подача газа для нужд жителей Приднестровья и работы промышленных предприятий вскоре будет восстановлена – это будет "гуманитарный газ".
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил в понедельник, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. ЕС выделит 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене, уточнил он.
 
ЭнергетикаПРИДНЕСТРОВЬЕМОЛДАВИЯГаз
 
 
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