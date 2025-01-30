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Итальянские производители одежды потеряли половину экспорта в Россию - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Итальянские производители одежды потеряли половину экспорта в Россию
Итальянские производители одежды потеряли половину экспорта в Россию - 30.01.2025, ПРАЙМ
Итальянские производители одежды потеряли половину экспорта в Россию
Итальянские производители одежды за последние годы потеряли половину из полуторамиллиардного экспорта в Россию, заявил генеральный директор профильного... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T06:16+0300
2025-01-30T06:16+0300
бизнес
экономика
россия
рим
запад
италия
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РИМ, 30 янв – ПРАЙМ. Итальянские производители одежды за последние годы потеряли половину из полуторамиллиардного экспорта в Россию, заявил генеральный директор профильного отделения национальной ассоциации промышленников Confindustria Джанфранко Ди Натале. "Мы потеряли, но я хочу сказать, что процент того, что мы экспортировали на российский рынок по сравнению с тем, что мы экспортируем в целом по миру, весьма небольшой. Так что, несомненно, ущерб был, но он довольно ограничен", - заявил глава Confindustria Moda, отвечая на вопрос РИА Новости на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме. По его словам, в прошлом в плане экспорта женской одежды Россия была для Италии вторым по величине рынком в мире, когда этот объем превышал миллиард евро. Эксперт подчеркнул, что поставки итальянской продукции показали, что "российский рынок созрел", когда местного потребителя перестали интересовать громкие итальянские бренды и качество продукции позволило зайти на рынок мелкому и среднему производителю. "Мы как индустрия одежды и тканей экспортируем, по данным за 2023 год, около 40 миллиардов (евро - ред.), так что полтора миллиарда это что-то …. Еще потому, что мы не потеряли все - половину - и продолжаем продавать, несмотря на санкции и ограничения", - заявил Ди Натале. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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бизнес, россия, рим, запад, италия, владимир путин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Рим, ЗАПАД, ИТАЛИЯ, Владимир Путин
06:16 30.01.2025
 
Итальянские производители одежды потеряли половину экспорта в Россию

Confindustria Moda: Италия потеряла половину из полуторамиллиардного экспорта в Россию

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РИМ, 30 янв – ПРАЙМ. Итальянские производители одежды за последние годы потеряли половину из полуторамиллиардного экспорта в Россию, заявил генеральный директор профильного отделения национальной ассоциации промышленников Confindustria Джанфранко Ди Натале.
"Мы потеряли, но я хочу сказать, что процент того, что мы экспортировали на российский рынок по сравнению с тем, что мы экспортируем в целом по миру, весьма небольшой. Так что, несомненно, ущерб был, но он довольно ограничен", - заявил глава Confindustria Moda, отвечая на вопрос РИА Новости на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.
По его словам, в прошлом в плане экспорта женской одежды Россия была для Италии вторым по величине рынком в мире, когда этот объем превышал миллиард евро. Эксперт подчеркнул, что поставки итальянской продукции показали, что "российский рынок созрел", когда местного потребителя перестали интересовать громкие итальянские бренды и качество продукции позволило зайти на рынок мелкому и среднему производителю.
"Мы как индустрия одежды и тканей экспортируем, по данным за 2023 год, около 40 миллиардов (евро - ред.), так что полтора миллиарда это что-то …. Еще потому, что мы не потеряли все - половину - и продолжаем продавать, несмотря на санкции и ограничения", - заявил Ди Натале.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
 
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