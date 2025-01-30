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Астана и Москва активизируют развитие коридора Север-Юг

Астана и Москва активизируют развитие коридора Север-Юг - 30.01.2025, ПРАЙМ

Астана и Москва активизируют развитие коридора Север-Юг

На встрече глав правительств Казахстана и России обсуждались вопросы развития маршрута грузоперевозок Север - Юг, сообщает пресс-служба правительства... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T13:40+0300

2025-01-30T13:40+0300

2025-01-30T13:40+0300

экономика

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казахстан

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АСТАНА, 30 янв - ПРАЙМ. На встрече глав правительств Казахстана и России обсуждались вопросы развития маршрута грузоперевозок Север - Юг, сообщает пресс-служба правительства республики. "Одним из главных вопросов стала работа над коридором Север - Юг, который активно развивают обе страны. Этот маршрут соединяет Беларусь и Россию с Казахстаном, а затем через Туркменистан открывает выход к Южному Кавказу", - говорится в сообщении. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявил, что республика создает выгодные условия для российских экспортеров, расширяя возможности казахстанских портов на Каспийском море - Актау и Курык. Также обсуждены планы по проведению дноуглубительных работ и в порту Махачкалы. Глава казахстанского минтранса отметил перспективы проекта нового третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем, который станет значительным шагом в развитии транзитных потоков между Китаем, Россией и Казахстаном. "Не могу не отметить проводимую совместную синхронизированную работу по пунктам пропуска (между Казахстаном и РФ - ред.). Мы в этом году в шести пунктах пропуска начинаем модернизацию. Это, безусловно, позволит увеличить их пропускную способность в два и более раза", - сказал Карабаев. Глава правительства России накануне прибыл в Казахстан с трехдневным рабочим визитом. В четверг состоялись российско-казахстанские переговоры с участием Мишустина и премьера Казахстана Олжаса Бектенова в Астане. Также руководитель российского правительства встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

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россия, казахстан, бизнес