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Астана и Москва активизируют развитие коридора Север-Юг - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Астана и Москва активизируют развитие коридора Север-Юг
Астана и Москва активизируют развитие коридора Север-Юг - 30.01.2025, ПРАЙМ
Астана и Москва активизируют развитие коридора Север-Юг
На встрече глав правительств Казахстана и России обсуждались вопросы развития маршрута грузоперевозок Север - Юг, сообщает пресс-служба правительства... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T13:40+0300
2025-01-30T13:40+0300
экономика
россия
казахстан
бизнес
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АСТАНА, 30 янв - ПРАЙМ. На встрече глав правительств Казахстана и России обсуждались вопросы развития маршрута грузоперевозок Север - Юг, сообщает пресс-служба правительства республики. "Одним из главных вопросов стала работа над коридором Север - Юг, который активно развивают обе страны. Этот маршрут соединяет Беларусь и Россию с Казахстаном, а затем через Туркменистан открывает выход к Южному Кавказу", - говорится в сообщении. Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявил, что республика создает выгодные условия для российских экспортеров, расширяя возможности казахстанских портов на Каспийском море - Актау и Курык. Также обсуждены планы по проведению дноуглубительных работ и в порту Махачкалы. Глава казахстанского минтранса отметил перспективы проекта нового третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем, который станет значительным шагом в развитии транзитных потоков между Китаем, Россией и Казахстаном. "Не могу не отметить проводимую совместную синхронизированную работу по пунктам пропуска (между Казахстаном и РФ - ред.). Мы в этом году в шести пунктах пропуска начинаем модернизацию. Это, безусловно, позволит увеличить их пропускную способность в два и более раза", - сказал Карабаев. Глава правительства России накануне прибыл в Казахстан с трехдневным рабочим визитом. В четверг состоялись российско-казахстанские переговоры с участием Мишустина и премьера Казахстана Олжаса Бектенова в Астане. Также руководитель российского правительства встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.
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россия, казахстан, бизнес
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Бизнес
13:40 30.01.2025
 
Астана и Москва активизируют развитие коридора Север-Юг

Правительство Казахстана: Астана и Москва активизируют развитие коридора Север-Юг

МТК "Север-юг"
МТК Север-юг
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АСТАНА, 30 янв - ПРАЙМ. На встрече глав правительств Казахстана и России обсуждались вопросы развития маршрута грузоперевозок Север - Юг, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Одним из главных вопросов стала работа над коридором Север - Юг, который активно развивают обе страны. Этот маршрут соединяет Беларусь и Россию с Казахстаном, а затем через Туркменистан открывает выход к Южному Кавказу", - говорится в сообщении.
Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявил, что республика создает выгодные условия для российских экспортеров, расширяя возможности казахстанских портов на Каспийском море - Актау и Курык. Также обсуждены планы по проведению дноуглубительных работ и в порту Махачкалы.
Глава казахстанского минтранса отметил перспективы проекта нового третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем, который станет значительным шагом в развитии транзитных потоков между Китаем, Россией и Казахстаном. "Не могу не отметить проводимую совместную синхронизированную работу по пунктам пропуска (между Казахстаном и РФ - ред.). Мы в этом году в шести пунктах пропуска начинаем модернизацию. Это, безусловно, позволит увеличить их пропускную способность в два и более раза", - сказал Карабаев.
Глава правительства России накануне прибыл в Казахстан с трехдневным рабочим визитом. В четверг состоялись российско-казахстанские переговоры с участием Мишустина и премьера Казахстана Олжаса Бектенова в Астане. Также руководитель российского правительства встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
Товарооборот России и Казахстана превысил 2,6 триллиона рублей
10:04
 
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