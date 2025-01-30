https://1prime.ru/20250130/reys-854571120.html
American Airlines отменила рейсы на маршруте, где упал ее самолет
American Airlines отменила рейсы на маршруте, где упал ее самолет - 30.01.2025, ПРАЙМ
American Airlines отменила рейсы на маршруте, где упал ее самолет
Американская авиакомпания American Airlines, самолет которой потерпел крушение в Вашингтоне, отменила в четверг рейсы на маршруте, которым следовал разбившийся... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T21:21+0300
2025-01-30T21:21+0300
2025-01-30T21:21+0300
происшествия
сша
авиакатастрофа
american airlines
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1e/854549577_65:0:1375:737_1920x0_80_0_0_ea1054f3d072743d9ef0e5f4bff3b73d.png
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Американская авиакомпания American Airlines, самолет которой потерпел крушение в Вашингтоне, отменила в четверг рейсы на маршруте, которым следовал разбившийся самолет, сообщает газета New York Times. "American Airlines отменила сегодняшний рейс из Уичито, Канзас, в Вашингтон, а также рейс из Вашингтона в Уичито", - говорится в сообщении газеты. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
https://1prime.ru/20250130/tramp-854569790.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1e/854549577_228:0:1211:737_1920x0_80_0_0_6c9ed140ebae262e25f5e0e8304452f3.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, авиакатастрофа, american airlines
Происшествия, США, авиакатастрофа, American Airlines
American Airlines отменила рейсы на маршруте, где упал ее самолет
American Airlines отменила рейсы на маршруте, где потерпел крушение ее самолет
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Американская авиакомпания American Airlines, самолет которой потерпел крушение в Вашингтоне, отменила в четверг рейсы на маршруте, которым следовал разбившийся самолет, сообщает газета New York Times.
"American Airlines отменила сегодняшний рейс из Уичито, Канзас, в Вашингтон, а также рейс из Вашингтона в Уичито", - говорится в сообщении газеты.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.
США "в контакте" с Россией по поводу погибших в катастрофе, заявил Трамп