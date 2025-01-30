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American Airlines отменила рейсы на маршруте, где упал ее самолет

American Airlines отменила рейсы на маршруте, где упал ее самолет - 30.01.2025, ПРАЙМ

American Airlines отменила рейсы на маршруте, где упал ее самолет

Американская авиакомпания American Airlines, самолет которой потерпел крушение в Вашингтоне, отменила в четверг рейсы на маршруте, которым следовал разбившийся... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T21:21+0300

2025-01-30T21:21+0300

2025-01-30T21:21+0300

происшествия

сша

авиакатастрофа

american airlines

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Американская авиакомпания American Airlines, самолет которой потерпел крушение в Вашингтоне, отменила в четверг рейсы на маршруте, которым следовал разбившийся самолет, сообщает газета New York Times. "American Airlines отменила сегодняшний рейс из Уичито, Канзас, в Вашингтон, а также рейс из Вашингтона в Уичито", - говорится в сообщении газеты. Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа. Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

https://1prime.ru/20250130/tramp-854569790.html

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сша, авиакатастрофа, american airlines