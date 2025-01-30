https://1prime.ru/20250130/rezervy-854562469.html
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
ЦБ отметил рост объема международных резервов России - 30.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
Международные резервы РФ с 17 по 24 января выросли на 1,6% и составили 619,7 миллиарда долларов, сообщил Банк России. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T16:08+0300
2025-01-30T16:08+0300
2025-01-30T16:08+0300
банк россии
международные резервы
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 17 по 24 января выросли на 1,6% и составили 619,7 миллиарда долларов, сообщил Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 24 января 2025 года составили 619,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 10,0 миллиардов долларов США, или на 1,6%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 17 января международные резервы составляли 609,7 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за ушедший год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда. Исторического же максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигали 18 февраля 2022 года.
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международные резервы
Банк России, международные резервы
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
ЦБ: международные резервы России выросли до 619,7 миллиарда долларов
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 17 по 24 января выросли на 1,6% и составили 619,7 миллиарда долларов, сообщил Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 24 января 2025 года составили 619,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 10,0 миллиардов долларов США, или на 1,6%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.
По состоянию на конец дня 17 января международные резервы составляли 609,7 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за ушедший год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда. Исторического же максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигали 18 февраля 2022 года.
ЦБ заявил о готовности банков в России к введению антициклической надбавки