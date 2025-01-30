https://1prime.ru/20250130/rossijane-854544796.html

Россияне в 2024 году потратили на смартфоны 107 миллиардов рублей

Россияне в 2024 году потратили на смартфоны 107 миллиардов рублей - 30.01.2025, ПРАЙМ

Россияне в 2024 году потратили на смартфоны 107 миллиардов рублей

Россияне в прошлом году потратили на двух крупнейших отечественных маркетплейсах 107 миллиардов рублей на покупку смартфонов - это больше, чем вдвое превышает... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T06:16+0300

2025-01-30T06:16+0300

2025-01-30T06:16+0300

бизнес

технологии

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854544796.jpg?1738206968

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россияне в прошлом году потратили на двух крупнейших отечественных маркетплейсах 107 миллиардов рублей на покупку смартфонов - это больше, чем вдвое превышает расходы на приобретение ноутбуков - 45 миллиардов рублей, говорится в исследовании сервиса аналитики Moneyplace (входит в экосистему "Контур"), которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Всего на двух крупных маркетплейсах за 2024 год россияне приобрели более 7 миллионов смартфонов на сумму 107 миллиардов рублей, что на 78% (на отдельных площадках) превышает показатели 2023 года и на 152% (в 2,5 раза) - показатели 2022 года. На втором месте в топе категорий расположилась техника для дома, кухни и ухода за собой", - выяснили аналитики. Лидерами продаж в 2024 году в названных категориях стали кофемашины, посудомоечные машины, пылесосы и стайлеры для волос, прокомментировала аналитик Moneyplace Анастасия Романова. В 2023 году россияне чаще всего покупали на маркетплейсах электрогрили, роботы-пылесосы, фены для волос, блендеры и машинки для удаления катышков с одежды. "В прошлом году покупатели техники для дома на маркетплейсах были подвержены влиянию трендов – приготовление кофе дома, использование портативных помощников для уборки жилья, актуальные укладки волос. Также хозяйки экономят свое время и силы, поэтому "делегируют" задачу мытья посуды посудомоечным машинам. В сумме на эти товары (технику для дома) россияне в 2024 году потратили 205 миллиардов рублей, что в среднем на 78% больше, чем в 2023 году", - отмечает Романова. На ноутбуки на маркетплейсах жители России в 2024 году потратили 45 миллиардов рублей - на 76% больше, чем в 2023 году. А топ товаром в категории аудиотехники стала умная колонка - 514 миллионов рублей. Колонка была топом и в 2023 году - тогда ее продажи достигли 82 миллионов рублей. На телевизоры в прошлом году россияне потратили 40 миллиардов рублей - на 48% больше, чем в 2023 году. Цена топ товара в этой категории - 10 тысяч рублей (на 4 тысячи рублей дешевле, чем в 2023 году). Таким образом, потребители готовы экономить на телевизорах и предпочитают выбирать экраны с диагональю поменьше. Кроме того, популярными на маркетплейсах в прошедшем году были климатическая техника (продано на 21 миллиард рублей) и игровые консоли с общей суммой продаж 8 миллиардов рублей. Системы безопасности для дома, включая "умный дом", были проданы на 9,8 миллиарда рублей, что в 1,5 раза превышает результаты прошлого года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия