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Россияне в 2024 году потратили на смартфоны 107 миллиардов рублей - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Россияне в 2024 году потратили на смартфоны 107 миллиардов рублей
Россияне в 2024 году потратили на смартфоны 107 миллиардов рублей - 30.01.2025, ПРАЙМ
Россияне в 2024 году потратили на смартфоны 107 миллиардов рублей
Россияне в прошлом году потратили на двух крупнейших отечественных маркетплейсах 107 миллиардов рублей на покупку смартфонов - это больше, чем вдвое превышает... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T06:16+0300
2025-01-30T06:16+0300
бизнес
технологии
россия
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россияне в прошлом году потратили на двух крупнейших отечественных маркетплейсах 107 миллиардов рублей на покупку смартфонов - это больше, чем вдвое превышает расходы на приобретение ноутбуков - 45 миллиардов рублей, говорится в исследовании сервиса аналитики Moneyplace (входит в экосистему "Контур"), которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Всего на двух крупных маркетплейсах за 2024 год россияне приобрели более 7 миллионов смартфонов на сумму 107 миллиардов рублей, что на 78% (на отдельных площадках) превышает показатели 2023 года и на 152% (в 2,5 раза) - показатели 2022 года. На втором месте в топе категорий расположилась техника для дома, кухни и ухода за собой", - выяснили аналитики. Лидерами продаж в 2024 году в названных категориях стали кофемашины, посудомоечные машины, пылесосы и стайлеры для волос, прокомментировала аналитик Moneyplace Анастасия Романова. В 2023 году россияне чаще всего покупали на маркетплейсах электрогрили, роботы-пылесосы, фены для волос, блендеры и машинки для удаления катышков с одежды. "В прошлом году покупатели техники для дома на маркетплейсах были подвержены влиянию трендов – приготовление кофе дома, использование портативных помощников для уборки жилья, актуальные укладки волос. Также хозяйки экономят свое время и силы, поэтому "делегируют" задачу мытья посуды посудомоечным машинам. В сумме на эти товары (технику для дома) россияне в 2024 году потратили 205 миллиардов рублей, что в среднем на 78% больше, чем в 2023 году", - отмечает Романова. На ноутбуки на маркетплейсах жители России в 2024 году потратили 45 миллиардов рублей - на 76% больше, чем в 2023 году. А топ товаром в категории аудиотехники стала умная колонка - 514 миллионов рублей. Колонка была топом и в 2023 году - тогда ее продажи достигли 82 миллионов рублей. На телевизоры в прошлом году россияне потратили 40 миллиардов рублей - на 48% больше, чем в 2023 году. Цена топ товара в этой категории - 10 тысяч рублей (на 4 тысячи рублей дешевле, чем в 2023 году). Таким образом, потребители готовы экономить на телевизорах и предпочитают выбирать экраны с диагональю поменьше. Кроме того, популярными на маркетплейсах в прошедшем году были климатическая техника (продано на 21 миллиард рублей) и игровые консоли с общей суммой продаж 8 миллиардов рублей. Системы безопасности для дома, включая "умный дом", были проданы на 9,8 миллиарда рублей, что в 1,5 раза превышает результаты прошлого года.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, технологии, россия
Бизнес, Технологии, РОССИЯ
06:16 30.01.2025
 
Россияне в 2024 году потратили на смартфоны 107 миллиардов рублей

Moneyplace: россияне в 2024 году потратили на смартфоны 107 миллиардов рублей

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россияне в прошлом году потратили на двух крупнейших отечественных маркетплейсах 107 миллиардов рублей на покупку смартфонов - это больше, чем вдвое превышает расходы на приобретение ноутбуков - 45 миллиардов рублей, говорится в исследовании сервиса аналитики Moneyplace (входит в экосистему "Контур"), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Всего на двух крупных маркетплейсах за 2024 год россияне приобрели более 7 миллионов смартфонов на сумму 107 миллиардов рублей, что на 78% (на отдельных площадках) превышает показатели 2023 года и на 152% (в 2,5 раза) - показатели 2022 года. На втором месте в топе категорий расположилась техника для дома, кухни и ухода за собой", - выяснили аналитики.
Лидерами продаж в 2024 году в названных категориях стали кофемашины, посудомоечные машины, пылесосы и стайлеры для волос, прокомментировала аналитик Moneyplace Анастасия Романова. В 2023 году россияне чаще всего покупали на маркетплейсах электрогрили, роботы-пылесосы, фены для волос, блендеры и машинки для удаления катышков с одежды.
"В прошлом году покупатели техники для дома на маркетплейсах были подвержены влиянию трендов – приготовление кофе дома, использование портативных помощников для уборки жилья, актуальные укладки волос. Также хозяйки экономят свое время и силы, поэтому "делегируют" задачу мытья посуды посудомоечным машинам. В сумме на эти товары (технику для дома) россияне в 2024 году потратили 205 миллиардов рублей, что в среднем на 78% больше, чем в 2023 году", - отмечает Романова.
На ноутбуки на маркетплейсах жители России в 2024 году потратили 45 миллиардов рублей - на 76% больше, чем в 2023 году. А топ товаром в категории аудиотехники стала умная колонка - 514 миллионов рублей. Колонка была топом и в 2023 году - тогда ее продажи достигли 82 миллионов рублей.
На телевизоры в прошлом году россияне потратили 40 миллиардов рублей - на 48% больше, чем в 2023 году. Цена топ товара в этой категории - 10 тысяч рублей (на 4 тысячи рублей дешевле, чем в 2023 году). Таким образом, потребители готовы экономить на телевизорах и предпочитают выбирать экраны с диагональю поменьше.
Кроме того, популярными на маркетплейсах в прошедшем году были климатическая техника (продано на 21 миллиард рублей) и игровые консоли с общей суммой продаж 8 миллиардов рублей. Системы безопасности для дома, включая "умный дом", были проданы на 9,8 миллиарда рублей, что в 1,5 раза превышает результаты прошлого года.
 
БизнесТехнологииРОССИЯ
 
 
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