https://1prime.ru/20250130/rossiya-854554361.html

"Полностью разрушит". В США неожиданно высказались о России

"Полностью разрушит". В США неожиданно высказались о России - 30.01.2025, ПРАЙМ

"Полностью разрушит". В США неожиданно высказались о России

НАТО не обладает средствами защиты от ударов российской ракеты "Орешник". Об этом говорится в материале издания Responsible Statecraft. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T12:44+0300

2025-01-30T12:44+0300

2025-01-30T12:44+0300

вооружения

россия

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. НАТО не обладает средствами защиты от ударов российской ракеты "Орешник". Об этом говорится в материале издания Responsible Statecraft."Летящий со скоростью больше десяти махов "Орешник" полностью разрушит любой завод по производству оружия или морскую, наземную или авиационную базу НАТО", — сказано в публикации.Автор отмечает, что объекты, которые находятся под ударами в Украине, могут стать целями России в потенциальной войне с Западным военным блоком.Ранее 21 ноября Россия нанесла удар по оборонному заводу "Южмаш" в Днепропетровске, специализирующемуся на производстве ракетной техники. Президент Владимир Путин заявил, что военные провели боевое испытание новейшей гиперзвуковой ракеты средней дальности в безъядерном оснащении.

https://1prime.ru/20250110/oreshnik-854120889.html

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