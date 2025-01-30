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"Полностью разрушит". В США неожиданно высказались о России
"Полностью разрушит". В США неожиданно высказались о России - 30.01.2025, ПРАЙМ
"Полностью разрушит". В США неожиданно высказались о России
НАТО не обладает средствами защиты от ударов российской ракеты "Орешник". Об этом говорится в материале издания Responsible Statecraft. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T12:44+0300
2025-01-30T12:44+0300
2025-01-30T12:44+0300
вооружения
россия
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. НАТО не обладает средствами защиты от ударов российской ракеты "Орешник". Об этом говорится в материале издания Responsible Statecraft."Летящий со скоростью больше десяти махов "Орешник" полностью разрушит любой завод по производству оружия или морскую, наземную или авиационную базу НАТО", — сказано в публикации.Автор отмечает, что объекты, которые находятся под ударами в Украине, могут стать целями России в потенциальной войне с Западным военным блоком.Ранее 21 ноября Россия нанесла удар по оборонному заводу "Южмаш" в Днепропетровске, специализирующемуся на производстве ракетной техники. Президент Владимир Путин заявил, что военные провели боевое испытание новейшей гиперзвуковой ракеты средней дальности в безъядерном оснащении.
https://1prime.ru/20250110/oreshnik-854120889.html
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россия
"Полностью разрушит". В США неожиданно высказались о России
RS: НАТО не имеет средств защиты от ударов российской ракетой "Орешник"
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ.
НАТО не обладает средствами защиты от ударов российской ракеты "Орешник". Об этом говорится в материале издания Responsible Statecraft
.
"Летящий со скоростью больше десяти махов "Орешник" полностью разрушит любой завод по производству оружия или морскую, наземную или авиационную базу НАТО", — сказано в публикации.
Автор отмечает, что объекты, которые находятся под ударами в Украине, могут стать целями России в потенциальной войне с Западным военным блоком.
Ранее 21 ноября Россия нанесла удар по оборонному заводу "Южмаш" в Днепропетровске, специализирующемуся на производстве ракетной техники. Президент Владимир Путин заявил, что военные провели боевое испытание новейшей гиперзвуковой ракеты средней дальности в безъядерном оснащении.
На Западе указали на важную особенность российского "Орешника"