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"Русал" увеличит мощности по производству алюминиевых пудр и паст
"Русал" увеличит мощности по производству алюминиевых пудр и паст - 30.01.2025, ПРАЙМ
"Русал" увеличит мощности по производству алюминиевых пудр и паст
Управляющая компания порошкового бизнеса "Русала" "Металком" нарастит мощности производства алюминиевых пудр и паст (газообразователей) в Шелехове (Иркутская... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T10:46+0300
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2025-01-30T10:46+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Управляющая компания порошкового бизнеса "Русала" "Металком" нарастит мощности производства алюминиевых пудр и паст (газообразователей) в Шелехове (Иркутская область) с 1200 до 2400 тонн производства в год, благодаря чему суммарные мощности на всех предприятиях вырастут на треть и составят 4800 тонн в год, сообщил "Русал". "В результате реализации проекта наши годовые мощности в Шелехове вырастут с 1200 до 2400 тонн современных газообразователей в год, а суммарные мощности, с учетом ранее запущенного оборудования в Волгограде – до 4800 тонн", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Металкома" Николая Мельникова. Алюминиевые пудры и пасты используются для производства газобетона – легкого материала с хорошими теплоизоляционными свойствами, который используют при строительстве жилых, коммерческих и промышленных зданий. "Русал" является крупнейшим поставщиком газообразователей для российской строительной отрасли, также мы начали экспорт нашей продукции и видим большие перспективы на зарубежных рынках", - добавил Мельников. Производственные площадки "Металкома" расположены в Волгограде и в городе Шелехов в Иркутской области. В 2020 году компания отправила потребителям первые тестовые партии алюминиевых пигментных паст, в конце 2021 года стартовали поставки промышленных партий.
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промышленность, русал
Экономика, Промышленность, Русал
"Русал" увеличит мощности по производству алюминиевых пудр и паст
"Русал" на треть увеличит мощности по производству алюминиевых пудр и паст
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Управляющая компания порошкового бизнеса "Русала" "Металком" нарастит мощности производства алюминиевых пудр и паст (газообразователей) в Шелехове (Иркутская область) с 1200 до 2400 тонн производства в год, благодаря чему суммарные мощности на всех предприятиях вырастут на треть и составят 4800 тонн в год, сообщил "Русал".
"В результате реализации проекта наши годовые мощности в Шелехове вырастут с 1200 до 2400 тонн современных газообразователей в год, а суммарные мощности, с учетом ранее запущенного оборудования в Волгограде – до 4800 тонн", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Металкома" Николая Мельникова.
Алюминиевые пудры и пасты используются для производства газобетона – легкого материала с хорошими теплоизоляционными свойствами, который используют при строительстве жилых, коммерческих и промышленных зданий.
"Русал" является крупнейшим поставщиком газообразователей для российской строительной отрасли, также мы начали экспорт нашей продукции и видим большие перспективы на зарубежных рынках", - добавил Мельников.
Производственные площадки "Металкома" расположены в Волгограде и в городе Шелехов в Иркутской области. В 2020 году компания отправила потребителям первые тестовые партии алюминиевых пигментных паст, в конце 2021 года стартовали поставки промышленных партий.
"Русал" сократит производство алюминия