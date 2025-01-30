Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русал" увеличит мощности по производству алюминиевых пудр и паст - 30.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250130/rusal-854550533.html
"Русал" увеличит мощности по производству алюминиевых пудр и паст
"Русал" увеличит мощности по производству алюминиевых пудр и паст - 30.01.2025, ПРАЙМ
"Русал" увеличит мощности по производству алюминиевых пудр и паст
Управляющая компания порошкового бизнеса "Русала" "Металком" нарастит мощности производства алюминиевых пудр и паст (газообразователей) в Шелехове (Иркутская... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T10:46+0300
2025-01-30T10:46+0300
экономика
промышленность
русал
https://cdnn.1prime.ru/img/82885/52/828855244_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_7f84aad3133c4170f28f9fe7410e84ca.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Управляющая компания порошкового бизнеса "Русала" "Металком" нарастит мощности производства алюминиевых пудр и паст (газообразователей) в Шелехове (Иркутская область) с 1200 до 2400 тонн производства в год, благодаря чему суммарные мощности на всех предприятиях вырастут на треть и составят 4800 тонн в год, сообщил "Русал". "В результате реализации проекта наши годовые мощности в Шелехове вырастут с 1200 до 2400 тонн современных газообразователей в год, а суммарные мощности, с учетом ранее запущенного оборудования в Волгограде – до 4800 тонн", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Металкома" Николая Мельникова. Алюминиевые пудры и пасты используются для производства газобетона – легкого материала с хорошими теплоизоляционными свойствами, который используют при строительстве жилых, коммерческих и промышленных зданий. "Русал" является крупнейшим поставщиком газообразователей для российской строительной отрасли, также мы начали экспорт нашей продукции и видим большие перспективы на зарубежных рынках", - добавил Мельников. Производственные площадки "Металкома" расположены в Волгограде и в городе Шелехов в Иркутской области. В 2020 году компания отправила потребителям первые тестовые партии алюминиевых пигментных паст, в конце 2021 года стартовали поставки промышленных партий.
https://1prime.ru/20241125/rusal-853059999.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82885/52/828855244_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_13e4918ef3511c806c1a525993dd30ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, русал
Экономика, Промышленность, Русал
10:46 30.01.2025
 
"Русал" увеличит мощности по производству алюминиевых пудр и паст

"Русал" на треть увеличит мощности по производству алюминиевых пудр и паст

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЗдание центрального офиса компании "РУСАЛ"
Здание центрального офиса компании РУСАЛ - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Управляющая компания порошкового бизнеса "Русала" "Металком" нарастит мощности производства алюминиевых пудр и паст (газообразователей) в Шелехове (Иркутская область) с 1200 до 2400 тонн производства в год, благодаря чему суммарные мощности на всех предприятиях вырастут на треть и составят 4800 тонн в год, сообщил "Русал".
"В результате реализации проекта наши годовые мощности в Шелехове вырастут с 1200 до 2400 тонн современных газообразователей в год, а суммарные мощности, с учетом ранее запущенного оборудования в Волгограде – до 4800 тонн", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Металкома" Николая Мельникова.
Алюминиевые пудры и пасты используются для производства газобетона – легкого материала с хорошими теплоизоляционными свойствами, который используют при строительстве жилых, коммерческих и промышленных зданий.
"Русал" является крупнейшим поставщиком газообразователей для российской строительной отрасли, также мы начали экспорт нашей продукции и видим большие перспективы на зарубежных рынках", - добавил Мельников.
Производственные площадки "Металкома" расположены в Волгограде и в городе Шелехов в Иркутской области. В 2020 году компания отправила потребителям первые тестовые партии алюминиевых пигментных паст, в конце 2021 года стартовали поставки промышленных партий.
Русал. - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
"Русал" сократит производство алюминия
25 ноября 2024, 10:50
 
ЭкономикаПромышленностьРусал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала