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"Русгидро" увеличило выработку электроэнергии в 2024 году на 2,8 процента - 30.01.2025, ПРАЙМ
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"Русгидро" увеличило выработку электроэнергии в 2024 году на 2,8 процента
"Русгидро" увеличило выработку электроэнергии в 2024 году на 2,8 процента - 30.01.2025, ПРАЙМ
"Русгидро" увеличило выработку электроэнергии в 2024 году на 2,8 процента
Станции "Русгидро" увеличили выработку электроэнергии в 2024 году на 2,8%, до 144,8 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T18:30+0300
2025-01-30T18:38+0300
энергетика
русгидро
гэс
электроэнергия
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Станции "Русгидро" увеличили выработку электроэнергии в 2024 году на 2,8%, до 144,8 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "Выработка электроэнергии объектами генерации, принадлежащими группе "Русгидро", c учетом Богучанской ГЭС по итогам 2024 года составила 144,8 миллиарда кВт.ч., что на 2,8% выше показателя за прошлый год, в том числе по ГЭС и ГАЭС – 114,2 миллиарда кВт.ч. (+2,9%), преимущественно благодаря повышенному притоку воды в хранилища Волжско-Камского каскада", - говорится в сообщении.Отмечается, что выработка электроэнергии ТЭС Дальнего Востока за прошлый год увеличилась на 2,5% - до 30,2 миллиарда кВт.ч. Отпуск тепла электростанциями и котельными "Русгидро" в ДФО снизился на 2,3% и составил 29,1 миллиона Гкал. Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний увеличился на 4,9% в сравнении с 2023 годом – до 50,6 миллиарда кВт.ч.За 2024 год установленная электрическая мощность станций "Русгидро" увеличилась на 82,1 МВт и достигла 38,6 ГВт c учетом Богучанской ГЭС, преимущественно за счет увеличения мощности тепловых электростанций в рамках программы модернизации."По прогнозу Гидрометцентра России, в первом квартале 2025 года в большинстве водохранилищ Волжско-Камского каскада, Северного Кавказа и Сибири приток воды ожидается близким к норме, на Дальнем Востоке приток воды в Зейское и Колымское водохранилища ожидается выше нормы", - добавляется в сообщении."Русгидро" - энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.
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русгидро, гэс, электроэнергия
Энергетика, Русгидро, ГЭС, электроэнергия
18:30 30.01.2025 (обновлено: 18:38 30.01.2025)
 
"Русгидро" увеличило выработку электроэнергии в 2024 году на 2,8 процента

"Русгидро" увеличило выработку электроэнергии в 2024 году на 2,8%, до 144,8 млрд кВт.ч

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярская ГЭС на реке Енисей
Красноярская ГЭС на реке Енисей - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Станции "Русгидро" увеличили выработку электроэнергии в 2024 году на 2,8%, до 144,8 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.
"Выработка электроэнергии объектами генерации, принадлежащими группе "Русгидро", c учетом Богучанской ГЭС по итогам 2024 года составила 144,8 миллиарда кВт.ч., что на 2,8% выше показателя за прошлый год, в том числе по ГЭС и ГАЭС – 114,2 миллиарда кВт.ч. (+2,9%), преимущественно благодаря повышенному притоку воды в хранилища Волжско-Камского каскада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выработка электроэнергии ТЭС Дальнего Востока за прошлый год увеличилась на 2,5% - до 30,2 миллиарда кВт.ч. Отпуск тепла электростанциями и котельными "Русгидро" в ДФО снизился на 2,3% и составил 29,1 миллиона Гкал. Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний увеличился на 4,9% в сравнении с 2023 годом – до 50,6 миллиарда кВт.ч.
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За 2024 год установленная электрическая мощность станций "Русгидро" увеличилась на 82,1 МВт и достигла 38,6 ГВт c учетом Богучанской ГЭС, преимущественно за счет увеличения мощности тепловых электростанций в рамках программы модернизации.
"По прогнозу Гидрометцентра России, в первом квартале 2025 года в большинстве водохранилищ Волжско-Камского каскада, Северного Кавказа и Сибири приток воды ожидается близким к норме, на Дальнем Востоке приток воды в Зейское и Колымское водохранилища ожидается выше нормы", - добавляется в сообщении.
"Русгидро" - энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.
 
ЭнергетикаРусгидроГЭСэлектроэнергия
 
 
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