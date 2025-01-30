https://1prime.ru/20250130/rusgidro-854567509.html

"Русгидро" увеличило выработку электроэнергии в 2024 году на 2,8 процента

"Русгидро" увеличило выработку электроэнергии в 2024 году на 2,8 процента - 30.01.2025, ПРАЙМ

"Русгидро" увеличило выработку электроэнергии в 2024 году на 2,8 процента

Станции "Русгидро" увеличили выработку электроэнергии в 2024 году на 2,8%, до 144,8 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T18:30+0300

2025-01-30T18:30+0300

2025-01-30T18:38+0300

энергетика

русгидро

гэс

электроэнергия

https://cdnn.1prime.ru/img/84095/40/840954019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b02c4e6c114a53722df175bc0874477f.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Станции "Русгидро" увеличили выработку электроэнергии в 2024 году на 2,8%, до 144,8 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "Выработка электроэнергии объектами генерации, принадлежащими группе "Русгидро", c учетом Богучанской ГЭС по итогам 2024 года составила 144,8 миллиарда кВт.ч., что на 2,8% выше показателя за прошлый год, в том числе по ГЭС и ГАЭС – 114,2 миллиарда кВт.ч. (+2,9%), преимущественно благодаря повышенному притоку воды в хранилища Волжско-Камского каскада", - говорится в сообщении.Отмечается, что выработка электроэнергии ТЭС Дальнего Востока за прошлый год увеличилась на 2,5% - до 30,2 миллиарда кВт.ч. Отпуск тепла электростанциями и котельными "Русгидро" в ДФО снизился на 2,3% и составил 29,1 миллиона Гкал. Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний увеличился на 4,9% в сравнении с 2023 годом – до 50,6 миллиарда кВт.ч.За 2024 год установленная электрическая мощность станций "Русгидро" увеличилась на 82,1 МВт и достигла 38,6 ГВт c учетом Богучанской ГЭС, преимущественно за счет увеличения мощности тепловых электростанций в рамках программы модернизации."По прогнозу Гидрометцентра России, в первом квартале 2025 года в большинстве водохранилищ Волжско-Камского каскада, Северного Кавказа и Сибири приток воды ожидается близким к норме, на Дальнем Востоке приток воды в Зейское и Колымское водохранилища ожидается выше нормы", - добавляется в сообщении."Русгидро" - энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

https://1prime.ru/20241128/rusgidro-853169523.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

русгидро, гэс, электроэнергия