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ФРС США добавила оптимизма

ФРС США добавила оптимизма - 30.01.2025, ПРАЙМ

ФРС США добавила оптимизма

В среду, 29 января, по итогам дня рублевые пары закрылись разнонаправленно. Рубль очень слабо укрепился к доллару и евро, немного сдав позиции юаню. Пара... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T08:32+0300

2025-01-30T08:32+0300

2025-01-30T08:32+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В среду, 29 января, по итогам дня рублевые пары закрылись разнонаправленно. Рубль очень слабо укрепился к доллару и евро, немного сдав позиции юаню. Пара доллар/рубль снизилась на 0,19%, до 99,50 руб., евро/рубль — на 0,48%, до 102,93 руб. Пара юань/рубль выросла на 0,14%, до 13,39 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 30 января: доллар — 98,0126 руб., евро — 102,4041 руб. Налоговый период завершился, а в Китае начались длительные праздники. Это означает, что на внутреннем валютном рынке станет меньше активности. Кроме того, участники рынка по-прежнему будут внимательно следить за новостями, особенно если они касаются геополитических изменений, которые могут повлиять на экономику и баланс между спросом и предложением. На нефтяном рынке фьючерсы на Brent снизились на 0,94%, до $75,83 за баррель. Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,46 млн баррелей, превысив прогнозы, тогда как запасы дистиллятов сократились на 4,99 млн баррелей. Рост предложения нефти и бензина в США сдерживает восстановление цен, несмотря на сезонные факторы. Ключевым событием дня стало заседание ФРС США. Регулятор принял ожидаемое решение сохранить базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было единогласным, что подчеркивает уверенность членов комитета в выбранном курсе. Внимание привлекло выступление Джерома Пауэлла, который отметил, что экономика США остается сильной, хотя инфляция по-прежнему превышает целевые показатели. Интересно, что из официального заявления ФРС исчезла формулировка о движении инфляции к цели в 2%, что может сигнализировать о более осторожной оценке ситуации регулятором. Важным моментом стала позиция Пауэлла относительно дальнейшего снижения ставок. Он четко дал понять, что спешить с этим не намерен, даже после предполагаемого снижения ставки на один процентный пункт во втором полугодии 2024 года. При этом глава ФРС подчеркнул, что регулятор не следует заранее определенному курсу и готов реагировать на изменения в экономике. Отдельного внимания заслуживает реакция Пауэлла на заявления президента Трампа о "требовании немедленного снижения ставок". Глава ФРС однозначно обозначил независимость регулятора от администрации президента, назвав неуместными комментарии по этому поводу. В четверг, 30 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $75,48. Поскольку покупатели не смогли удержать уровень $76,20, то сейчас на горизонте появился уровень $73, что очень плохо для нацвалюты и бюджета. В фокусе — подготовка ЕС 16-го пакета санкций, который может затронуть поставки СПГ и банковский сектор России. В Кремле заявили о мониторинге ситуации, но избегают прогнозов до формального утверждения ограничений. Санкционные риски, наряду с завершением налогового периода, будут оказывать давление на рубль. Рубль против доллара США нашел точку опоры на уровне 99,50 руб., но нет фундаментальных причин долго удерживать этот уровень. Несмотря на то что средний годовой курс находится на отметке 93,63 руб., для исполнения бюджета при текущих ценах на нефть курс доллара должен торговаться в районе 105 руб. Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,14%, до 2938,87 п., индекс РТС — на 2,37%, до 1037,33 п. У покупателей не получается с ростом из-за отсутствия ослабления рубля и снижения нефтяных котировок. Индекс IMOEX нашел точку баланса на отметке 2940 п. Тенденция к росту сохраняется, но консолидация с 20 января начинает нервировать начинающих инвесторов. Если покупатели допустят снижение индекса до 2870 п., то не избежать падения до 2785 п. на фоне технической коррекции и срабатывания стопов по фьючерсам на индекс. Пара BTC/USDT повысилась на 2,37%, до $103733. Судя по реакции рынков на выступление Пауэлла, инвесторы обратили внимание на более тонкие нюансы в риторике, несмотря на его осторожные заявления о снижении ставок. Во-первых, важно, что Пауэлл подтвердил намерение снизить ставку на 1 процентный пункт во втором полугодии 2025 года. Само наличие конкретных планов по снижению — это уже позитивный сигнал для рынков, даже если ФРС не торопится с их реализацией. Во-вторых, Пауэлл отметил, что рынок труда сейчас не является основным источником инфляции. Это важное заявление, поскольку ранее именно сильный рынок труда и рост зарплат рассматривались как фактор риска для инфляции. В-третьих, комментарии о том, что риски для инфляции и занятости "в целом сбалансированы", воспринимаются рынком как сигнал того, что ФРС не видит новых серьезных инфляционных угроз. Для криптовалют дополнительным позитивом стало заявление о том, что ФРС не препятствует технологическим инновациям и банки могут продолжать работать с клиентами из сферы цифровых активов. Рынок воспринял это как признак более мягкого подхода регулятора к криптоиндустрии. Таким образом, хотя Пауэлл и говорил об осторожности в снижении ставок, общий тон его выступления оказался достаточно оптимистичным для инвесторов. 30 января на торгах в Азии пара BTC/USDT повышалась до $105595. Осталось закрыть неделю выше $105000, и можно начинать новое ралли на обновление исторического максимума с первой значимой целью $130000.

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2025

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков