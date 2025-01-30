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Рынок пытается развить восстановление

Рынок пытается развить восстановление - 30.01.2025, ПРАЙМ

Рынок пытается развить восстановление

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам дневной сессии в среду вырос на 0,64%. Индекс RGBI на торгах показал невысокую волатильность, прибавив 0,05%... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T08:48+0300

2025-01-30T08:48+0300

2025-01-30T08:48+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи по итогам дневной сессии в среду вырос на 0,64%. Индекс RGBI на торгах показал невысокую волатильность, прибавив 0,05% на фоне небольшого ослабления рубля, которое отчасти может быть связано с завершением налогового периода у экспортеров.Нефть Brent подешевела почти на процент после выхода данных об увеличении запасов сырой нефти в США и ослаблении опасений по поводу поставок из Ливии. Внимание участников рынка переключилось на потенциальные тарифы США на импорт из Канады и Мексики.Инфляция потребительских цен в России с 21 по 27 января составила 0,22% по сравнению с 0,25% с неделей ранее, годовая инфляция на 27 января ускорилась до 10,14% с 10,04%. Инфляционные ожидания населения в январе повысились до 14% с 13,9% в декабре. Между тем выдача кредитных карт в России в декабре 2024 года снизилась на 13% по сравнению с ноябрем, составив 1,4 млн карт — минимум с апреля 2022 года.В среду в лидерах роста оказались акции НОВАТЭКа на фоне новости о том, что власти Евросоюза в рамках нового 16-го пакета санкций не станут вводить полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России, несмотря на требования ряда стран ЕС.Акции Селигдара в первую половину дня в среду теряли 2,9% на новости об аресте пакета акций, принадлежащего "Русским фондам". Тем не менее акции отыграли падение после того, как совладелец "Русских фондов" заявил, что постановление суда не вступило в силу и обжаловано. Рисков для операционной деятельности Селигдара пока не просматривается, а эта история похожа на ситуацию с ДВМП, где также был суд и отчуждение акций в пользу государства. Нельзя исключать сценария, при котором акции будут использованы в качестве компенсации и переданы государству, на миноритарных акционерах и на операционной деятельности компании это не должно отразиться. В большей степени на котировки акций компании оказывают влияние слабые результаты группы, несмотря на исторически максимальные цены на золото из-за того, что практически весь долг компании выражен в золотых облигациях.Операционные результаты ГК "Астра" за 2024 год отражают увеличение отгрузок по сравнению с 2023 годом на 78% до 20 млрд руб. благодаря масштабированию бизнеса и увеличению числа клиентов. Компания продолжает укреплять лидерские позиции среди разработчиков инфраструктурного ПО в части технологических партнерств. Число совместимых с экосистемой группы партнерских решений за год увеличилось на 28% до 3 229. Сохраняем позитивный взгляд на компанию, Астра демонстрирует сильные операционные результаты, продолжает расти высокими темпами. Если чистая маржа останется на уровне прошлого года, то чистая прибыль по результатам 2024 года может составить около 7450 млрд руб., P/E в этом сценарии снизится до 14,8х.Сегодня ожидается утверждение дивидендной политики Русагро. Ранее менеджмент заявлял о технической возможности выплачивать дивиденды в 2025 году. Напомним, акции не торгуются с декабря по причине редомициляции компании из недружественной юрисдикции.

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2025

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

мнения аналитиков