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Временное затишье на рынке - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Временное затишье на рынке
Временное затишье на рынке - 30.01.2025, ПРАЙМ
Временное затишье на рынке
Индекс МосБиржи по итогам среды прибавил четверть процента, закрытие вечерки у 2939 п. Даже статистика по инфляции не смогла расшатать боковик. Видимо, крупные... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T09:54+0300
2025-01-30T09:54+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи по итогам среды прибавил четверть процента, закрытие вечерки у 2939 п. Даже статистика по инфляции не смогла расшатать боковик. Видимо, крупные участники рынка ждут сигналов с внешнего контура и не предпринимают активных шагов. Анонс телефонного разговора глав России и США — в фокусе. По нашим оценкам, боковик разрешится вверх, и бенчмарк уйдет за 3000 п., а пока – на низком старте.Сильнее рынка — акции энергетика РусГидро (+5,3%). Курс на большом объеме взлетел на максимумы за 5 месяцев, у 0,58 руб. Причина — разработка правительственного плана улучшения экономического состояния корпорации. Пока это не формализовано, то и фундаментальная низкая оценка не пересчитывается. А вот технически на таком сильном импульсе акции могут прогуляться и повыше, к 0,6 руб.Слабее рынка — акции девелопера ПИК (-2,3%). Несмотря на откат, бумаги остаются над 700 руб., что на +100% выше уровней месячной давности. Поэтому такая небольшая коррекция не удивляет, и на фоне большой спекулятивной составляющей курса они могут пролиться еще ниже.Рубль немного ослаб от своих максимумов, инвалюты отскочили от многомесячных минимумов. Доллар вернулся над 98, евро поднялся к 102,4, а юань — над 13,39. После сильного январского укрепления рубля такое движение в инвалютах несущественно. А в феврале инвалюты могут быть покрепче, и доллар даже способен вернуться в трехзначную область.
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Михаил Зельцер
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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40
192
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мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:54 30.01.2025
 

Временное затишье на рынке

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи по итогам среды прибавил четверть процента, закрытие вечерки у 2939 п. Даже статистика по инфляции не смогла расшатать боковик. Видимо, крупные участники рынка ждут сигналов с внешнего контура и не предпринимают активных шагов. Анонс телефонного разговора глав России и США — в фокусе. По нашим оценкам, боковик разрешится вверх, и бенчмарк уйдет за 3000 п., а пока – на низком старте.
Сильнее рынка — акции энергетика РусГидро (+5,3%). Курс на большом объеме взлетел на максимумы за 5 месяцев, у 0,58 руб. Причина — разработка правительственного плана улучшения экономического состояния корпорации. Пока это не формализовано, то и фундаментальная низкая оценка не пересчитывается. А вот технически на таком сильном импульсе акции могут прогуляться и повыше, к 0,6 руб.
Слабее рынка — акции девелопера ПИК (-2,3%). Несмотря на откат, бумаги остаются над 700 руб., что на +100% выше уровней месячной давности. Поэтому такая небольшая коррекция не удивляет, и на фоне большой спекулятивной составляющей курса они могут пролиться еще ниже.
Рубль немного ослаб от своих максимумов, инвалюты отскочили от многомесячных минимумов. Доллар вернулся над 98, евро поднялся к 102,4, а юань — над 13,39. После сильного январского укрепления рубля такое движение в инвалютах несущественно. А в феврале инвалюты могут быть покрепче, и доллар даже способен вернуться в трехзначную область.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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