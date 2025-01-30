Временное затишье на рынке

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи по итогам среды прибавил четверть процента, закрытие вечерки у 2939 п. Даже статистика по инфляции не смогла расшатать боковик. Видимо, крупные участники рынка ждут сигналов с внешнего контура и не предпринимают активных шагов. Анонс телефонного разговора глав России и США — в фокусе. По нашим оценкам, боковик разрешится вверх, и бенчмарк уйдет за 3000 п., а пока – на низком старте.Сильнее рынка — акции энергетика РусГидро (+5,3%). Курс на большом объеме взлетел на максимумы за 5 месяцев, у 0,58 руб. Причина — разработка правительственного плана улучшения экономического состояния корпорации. Пока это не формализовано, то и фундаментальная низкая оценка не пересчитывается. А вот технически на таком сильном импульсе акции могут прогуляться и повыше, к 0,6 руб.Слабее рынка — акции девелопера ПИК (-2,3%). Несмотря на откат, бумаги остаются над 700 руб., что на +100% выше уровней месячной давности. Поэтому такая небольшая коррекция не удивляет, и на фоне большой спекулятивной составляющей курса они могут пролиться еще ниже.Рубль немного ослаб от своих максимумов, инвалюты отскочили от многомесячных минимумов. Доллар вернулся над 98, евро поднялся к 102,4, а юань — над 13,39. После сильного январского укрепления рубля такое движение в инвалютах несущественно. А в феврале инвалюты могут быть покрепче, и доллар даже способен вернуться в трехзначную область.
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи по итогам среды прибавил четверть процента, закрытие вечерки у 2939 п. Даже статистика по инфляции не смогла расшатать боковик. Видимо, крупные участники рынка ждут сигналов с внешнего контура и не предпринимают активных шагов. Анонс телефонного разговора глав России и США — в фокусе. По нашим оценкам, боковик разрешится вверх, и бенчмарк уйдет за 3000 п., а пока – на низком старте.
Сильнее рынка — акции энергетика РусГидро (+5,3%). Курс на большом объеме взлетел на максимумы за 5 месяцев, у 0,58 руб. Причина — разработка правительственного плана улучшения экономического состояния корпорации. Пока это не формализовано, то и фундаментальная низкая оценка не пересчитывается. А вот технически на таком сильном импульсе акции могут прогуляться и повыше, к 0,6 руб.
Слабее рынка — акции девелопера ПИК (-2,3%). Несмотря на откат, бумаги остаются над 700 руб., что на +100% выше уровней месячной давности. Поэтому такая небольшая коррекция не удивляет, и на фоне большой спекулятивной составляющей курса они могут пролиться еще ниже.
Рубль немного ослаб от своих максимумов, инвалюты отскочили от многомесячных минимумов. Доллар вернулся над 98, евро поднялся к 102,4, а юань — над 13,39. После сильного январского укрепления рубля такое движение в инвалютах несущественно. А в феврале инвалюты могут быть покрепче, и доллар даже способен вернуться в трехзначную область.
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