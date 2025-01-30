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Российский рынок акций повысился на 0,57% за основную сессию

Российский рынок акций повысился на 0,57% за основную сессию - 30.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций повысился на 0,57% за основную сессию

Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 0,57%, следует из данных Московской биржи. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T19:04+0300

2025-01-30T19:04+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 0,57%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,57%, до 2967,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,88% до 1034,29 пункта, долларовый РТС - на 0,58%, до 953,84 пункта.

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2025

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