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Российский рынок акций повысился на 0,57% за основную сессию - 30.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций повысился на 0,57% за основную сессию
Российский рынок акций повысился на 0,57% за основную сессию - 30.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций повысился на 0,57% за основную сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 0,57%, следует из данных Московской биржи. | 30.01.2025, ПРАЙМ
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2025-01-30T19:04+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 0,57%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,57%, до 2967,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,88% до 1034,29 пункта, долларовый РТС - на 0,58%, до 953,84 пункта.
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мосбиржа, индекс мосбиржи, биржевые торги, российский рынок акций
Экономика, Мосбиржа, индекс Мосбиржи, биржевые торги, российский рынок акций
19:04 30.01.2025
 
Российский рынок акций повысился на 0,57% за основную сессию

Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 0,57%

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 0,57%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,57%, до 2967,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,88% до 1034,29 пункта, долларовый РТС - на 0,58%, до 953,84 пункта.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
Российский рынок акций умеренно повысился в середине недели
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ЭкономикаМосбиржаиндекс Мосбиржибиржевые торгироссийский рынок акций
 
 
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