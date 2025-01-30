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Российский рынок акций вырос третий день подряд - 30.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250130/rynok-854569440.html
Российский рынок акций вырос третий день подряд
Российский рынок акций вырос третий день подряд - 30.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос третий день подряд
Российский рынок акций в четверг вырос третью сессию подряд, закрепившись выше отметки 2950 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T19:57+0300
2025-01-30T19:57+0300
экономика
российский рынок акций
индекс мосбиржи
мосбиржа
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в четверг вырос третью сессию подряд, закрепившись выше отметки 2950 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,57%, до 2967,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,88%, до 1034,29 пункта, долларовый РТС - на 0,58%, до 953,84 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК В РОСТЕ Российский рынок акций в четверг смог вырасти по итогам дня. Индекс Мосбиржи при этом закрепился выше уровня 2950 пунктов, несмотря на рост рубля: за сессию юань упал на Московской бирже на 17 копеек, до 13,23 рубля. "Индекс Мосбиржи сегодня большую часть дня торговался в нейтральном ключе, курсируя вокруг 2950 пунктов, но смог к закрытию закрепиться выше него. Баланс факторов таков, что нет поводов для продаж, но и драйверов для дальнейшего уверенного роста недостаточно. Рубль не спешит отступать, несмотря на завершение налогового периода, нефть забуксовала около 76 долларов за баррель Brent, а геополитический фон по-прежнему не дает четких сигналов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги НЛМК (+3%), "Новатэка" (+3,1%), "Аэрофлота" (+3,3%), "Алросы" (+3,5%), ЮГК (+2,7%). Упали в цене бумаги АФК "Система" (-0,6%), "Русала" (-1,2%), "Россетей" (-0,8%). Стоимость нефти к 19.39 мск повышалась на 0,6%, до 76 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 107,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок стремился в четверг к верхней границе диапазона 2880-2985 пунктов по индексу Мосбиржи, выйдя в более уверенный плюс во многом благодаря корпоративным историям, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Долларовый РТС при этом продолжил получать поддержку от силы рубля, неожиданной в условиях увеличения санкционного давления", - добавляет она. Для достижения индексом Мосбиржи планки 3000 пунктов, перед которой расположено сильное техническое сопротивление, требуется весомый драйвер, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Если такового не появится, рынок завершит неделю в боковике. Прогноз по индексу Мосбиржи на 31 января – 2875-2975 пунктов", - добавляет он.
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российский рынок акций, индекс мосбиржи, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, Мосбиржа
19:57 30.01.2025
 
Российский рынок акций вырос третий день подряд

Российский рынок акций в четверг вырос третью сессию подряд

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в четверг вырос третью сессию подряд, закрепившись выше отметки 2950 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,57%, до 2967,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,88%, до 1034,29 пункта, долларовый РТС - на 0,58%, до 953,84 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Мосбиржа.
Российский рынок акций повысился на 0,57% за основную сессию
19:04
РЫНОК В РОСТЕ
Российский рынок акций в четверг смог вырасти по итогам дня. Индекс Мосбиржи при этом закрепился выше уровня 2950 пунктов, несмотря на рост рубля: за сессию юань упал на Московской бирже на 17 копеек, до 13,23 рубля.
"Индекс Мосбиржи сегодня большую часть дня торговался в нейтральном ключе, курсируя вокруг 2950 пунктов, но смог к закрытию закрепиться выше него. Баланс факторов таков, что нет поводов для продаж, но и драйверов для дальнейшего уверенного роста недостаточно. Рубль не спешит отступать, несмотря на завершение налогового периода, нефть забуксовала около 76 долларов за баррель Brent, а геополитический фон по-прежнему не дает четких сигналов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги НЛМК (+3%), "Новатэка" (+3,1%), "Аэрофлота" (+3,3%), "Алросы" (+3,5%), ЮГК (+2,7%). Упали в цене бумаги АФК "Система" (-0,6%), "Русала" (-1,2%), "Россетей" (-0,8%).
Стоимость нефти к 19.39 мск повышалась на 0,6%, до 76 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 107,8 пункта.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
Российский рынок акций умеренно повысился в середине недели
Вчера, 19:57
ПРОГНОЗЫ
Российский рынок стремился в четверг к верхней границе диапазона 2880-2985 пунктов по индексу Мосбиржи, выйдя в более уверенный плюс во многом благодаря корпоративным историям, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Долларовый РТС при этом продолжил получать поддержку от силы рубля, неожиданной в условиях увеличения санкционного давления", - добавляет она.
Для достижения индексом Мосбиржи планки 3000 пунктов, перед которой расположено сильное техническое сопротивление, требуется весомый драйвер, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Если такового не появится, рынок завершит неделю в боковике. Прогноз по индексу Мосбиржи на 31 января – 2875-2975 пунктов", - добавляет он.
 
Экономикароссийский рынок акцийиндекс МосбиржиМосбиржа
 
 
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