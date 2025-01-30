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РЖД увеличили протяженность квантовой сети примерно вдвое

РЖД увеличили протяженность квантовой сети примерно вдвое - 30.01.2025, ПРАЙМ

РЖД увеличили протяженность квантовой сети примерно вдвое

РЖД в 2024 году увеличили протяженность квантовой сети примерно в 2 раза по сравнению с предыдущим годом - до 7 тысяч километров, следует из сообщения компании. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T12:37+0300

2025-01-30T12:37+0300

2025-01-30T12:37+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. РЖД в 2024 году увеличили протяженность квантовой сети примерно в 2 раза по сравнению с предыдущим годом - до 7 тысяч километров, следует из сообщения компании. РЖД в 2023 году увеличили протяженность магистральной квантовой сети в России в 2,9 раза по сравнению с предыдущим годом – до 3,3 тысячи километров, говорилось в презентации гендиректора компании Олега Белозерова в феврале прошлого года. "За 5 лет созданы с нуля более 7 тысяч километров квантовых сетей, построена современная инфраструктура квантовых коммуникаций, открыты беспрецедентные технологические возможности для формирования сервисов оператора связи", — цитируют РЖД слова замглавы компании — главного инженера Валерия Танаева. Квантовая сеть РЖД соединяет Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград, Сочи, Самару, Саратов, Челябинск, Екатеринбург. "Это масштабная работа, которая возможна только благодаря объединению усилий всех участников рынка квантовых коммуникаций. Экосистема РЖД насчитывает уже более 160 участников, в том числе 20 новых организаций присоединилось в течение 2024 года", - приводят РЖД слова Танаева. Компания совместно с партнерами из экосистемы разрабатывает образцы отечественного оборудования, устройств, компонентов. Уже создано 13 экспериментальных и пять опытных образцов. Правительство РФ в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным за развитие квантовых коммуникаций. Белозеров в 2020 году в интервью РИА Новости объяснял, почему компания занимается этими технологиями. Они объединяют в себе ряд элементов, которые крайне необходимы железным дорогам и дадут им возможность перейти на новый уровень, говорил он. В конце 2022 года кабмин и РЖД подписали соглашение для реализации обновленной дорожной карты по развитию квантовых коммуникаций. Она предполагает достижение к концу 2024 года протяженности квантовых сетей свыше 7 тысяч километров, к 2030 году - более 15 тысяч километров. Документ определяет 17 ключевых групп продуктов и показатели, которые характеризуют их готовность к выходу на рынок. РЖД показывали карту проекта магистральной квантовой сети. Она включает города: Москва, Санкт-Петербург, Тула, Воронеж, Сочи, Краснодар, Лихая, Ростов-на-Дону, Арзамас, Нижний Новгород, Саратов, Ульяновск, Волгоград, Казань, Ижевск, Самара, Уфа, Пермь, Екатеринбург и Челябинск.

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ржд, технологии, россия