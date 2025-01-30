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На Сахалине внедрят ИИ для протоколирования судебных заседаний - 30.01.2025, ПРАЙМ
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На Сахалине внедрят ИИ для протоколирования судебных заседаний
На Сахалине внедрят ИИ для протоколирования судебных заседаний - 30.01.2025, ПРАЙМ
На Сахалине внедрят ИИ для протоколирования судебных заседаний
Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области разработало проект по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) для протоколирования... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T06:09+0300
2025-01-30T06:09+0300
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 янв – ПРАЙМ. Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области разработало проект по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) для протоколирования судебных заседаний, система проходит тестирование, сообщает пресс-служба ведомства в четверг. "Пилотный проект направлен на экономию времени при осуществлении работы секретарей судебного заседания судебных участков мировых судей Сахалинской области за счет ускорения процесса подготовки протоколов судебного заседания. В настоящее время проводится тестирование программного обеспечения", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в проекте принимало участие региональное агентство по обеспечению деятельности мировых судей. Разработчики полагают, что ИИ-инструмент подготовит стенограмму, проанализирует аудиозапись судебного заседания, выделит ключевые моменты, а также сформирует протокол. Готовый текст проверят секретарь судебного заседания и мировой судья, в случае необходимости они внесут в документ правки. При положительном опыте в дальнейшем ИИ планируется внедрить для осуществления аудиозаписи рабочих совещаний в правительстве Сахалинской области и органах исполнительной власти региона.
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40
192
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южно-сахалинск
Южно-Сахалинск
06:09 30.01.2025
 
На Сахалине внедрят ИИ для протоколирования судебных заседаний

На Сахалине разработали проект по внедрению ИИ для протоколирования судебных заседаний

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 янв – ПРАЙМ. Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области разработало проект по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) для протоколирования судебных заседаний, система проходит тестирование, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.
"Пилотный проект направлен на экономию времени при осуществлении работы секретарей судебного заседания судебных участков мировых судей Сахалинской области за счет ускорения процесса подготовки протоколов судебного заседания. В настоящее время проводится тестирование программного обеспечения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в проекте принимало участие региональное агентство по обеспечению деятельности мировых судей. Разработчики полагают, что ИИ-инструмент подготовит стенограмму, проанализирует аудиозапись судебного заседания, выделит ключевые моменты, а также сформирует протокол. Готовый текст проверят секретарь судебного заседания и мировой судья, в случае необходимости они внесут в документ правки.
При положительном опыте в дальнейшем ИИ планируется внедрить для осуществления аудиозаписи рабочих совещаний в правительстве Сахалинской области и органах исполнительной власти региона.
 
Южно-Сахалинск
 
 
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