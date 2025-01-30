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На Сахалине внедрят ИИ для протоколирования судебных заседаний

На Сахалине внедрят ИИ для протоколирования судебных заседаний - 30.01.2025, ПРАЙМ

На Сахалине внедрят ИИ для протоколирования судебных заседаний

Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области разработало проект по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) для протоколирования... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T06:09+0300

2025-01-30T06:09+0300

2025-01-30T06:09+0300

южно-сахалинск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 янв – ПРАЙМ. Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области разработало проект по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) для протоколирования судебных заседаний, система проходит тестирование, сообщает пресс-служба ведомства в четверг. "Пилотный проект направлен на экономию времени при осуществлении работы секретарей судебного заседания судебных участков мировых судей Сахалинской области за счет ускорения процесса подготовки протоколов судебного заседания. В настоящее время проводится тестирование программного обеспечения", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в проекте принимало участие региональное агентство по обеспечению деятельности мировых судей. Разработчики полагают, что ИИ-инструмент подготовит стенограмму, проанализирует аудиозапись судебного заседания, выделит ключевые моменты, а также сформирует протокол. Готовый текст проверят секретарь судебного заседания и мировой судья, в случае необходимости они внесут в документ правки. При положительном опыте в дальнейшем ИИ планируется внедрить для осуществления аудиозаписи рабочих совещаний в правительстве Сахалинской области и органах исполнительной власти региона.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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южно-сахалинск