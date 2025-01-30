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В разбившемся в США самолете летели фигуристы Шишкова и Наумов - 30.01.2025, ПРАЙМ
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В разбившемся в США самолете летели фигуристы Шишкова и Наумов
В разбившемся в США самолете летели фигуристы Шишкова и Наумов - 30.01.2025, ПРАЙМ
В разбившемся в США самолете летели фигуристы Шишкова и Наумов
Чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту самолета, потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном. Об этом... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T10:54+0300
2025-01-30T11:12+0300
происшествия
сша
авиакатастрофа
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту самолета, потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении агентства РИА Новости.Инцидент произошел вблизи столичного аэропорта имени Рейгана в четверг вечером. На борту самолета CRJ700 находилось 64 человека. В результате столкновения с вертолетом армии США самолет разделился на две части, обломки попали в реку.Ассоциация фигурного катания США также подтвердила, что на борту разбившегося самолета в Вашингтоне находились несколько фигуристов. Отмечается, что в авиалайнере были не менее 14 фигуристов. Они и другие участники фигурного катания возвращались домой из Национального лагеря развития, приуроченного к чемпионату США по фигурному катанию в штате Канзас.Кроме золота, пара Шишкова и Наумов имеет серебряную (1995) и бронзовую (1993) медали чемпионатов мира. Они также четырежды становились бронзовыми призерами чемпионатов Европы (1991-1993, 1995) и серебряными призерами чемпионата мира 1994 года. Оба спортсмена работали тренерами в США.
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сша, авиакатастрофа
Происшествия, США, авиакатастрофа
10:54 30.01.2025 (обновлено: 11:12 30.01.2025)
 
В разбившемся в США самолете летели фигуристы Шишкова и Наумов

На борту упавшего в США самолета были фигуристы — чемпионы мира Шишкова и Наумов

© РИА Новости . Владимир Родионов | Перейти в медиабанкФигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Архивное фото
Фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Владимир Родионов
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту самолета, потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении агентства РИА Новости.
Инцидент произошел вблизи столичного аэропорта имени Рейгана в четверг вечером. На борту самолета CRJ700 находилось 64 человека. В результате столкновения с вертолетом армии США самолет разделился на две части, обломки попали в реку.
Ассоциация фигурного катания США также подтвердила, что на борту разбившегося самолета в Вашингтоне находились несколько фигуристов. Отмечается, что в авиалайнере были не менее 14 фигуристов. Они и другие участники фигурного катания возвращались домой из Национального лагеря развития, приуроченного к чемпионату США по фигурному катанию в штате Канзас.
Кроме золота, пара Шишкова и Наумов имеет серебряную (1995) и бронзовую (1993) медали чемпионатов мира. Они также четырежды становились бронзовыми призерами чемпионатов Европы (1991-1993, 1995) и серебряными призерами чемпионата мира 1994 года. Оба спортсмена работали тренерами в США.
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