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Восемь фигуристов находились на борту потерпевшего крушение самолета - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Восемь фигуристов находились на борту потерпевшего крушение самолета
Восемь фигуристов находились на борту потерпевшего крушение самолета - 30.01.2025, ПРАЙМ
Восемь фигуристов находились на борту потерпевшего крушение самолета
Восемь фигуристов были на борту самолета, который потерпел крушение в небе над Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении телеканала Channel2 NOW. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T13:09+0300
2025-01-30T13:09+0300
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Восемь фигуристов были на борту самолета, который потерпел крушение в небе над Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении телеканала Channel2 NOW.По данным СМИ, на борту находились фигуристы Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстоны, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу.Самолет Bombardier CRJ700 с разбился в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека, включая российских фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова, чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года.Ранее Ассоциация фигурного катания США также подтвердила, что на борту разбившегося самолета в Вашингтоне находились несколько фигуристов. Отмечается, что в авиалайнере были не менее 14 фигуристов. Они и другие участники фигурного катания возвращались домой из Национального лагеря развития, приуроченного к чемпионату США по фигурному катанию в штате Канзас.
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сша
Происшествия, США
13:09 30.01.2025
 
Восемь фигуристов находились на борту потерпевшего крушение самолета

Channel2 NOW: 8 фигуристов находились на борту потерпевшего крушение самолета

© Фото : Скриншот видеоМомент столкновения вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне
Момент столкновения вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© Фото : Скриншот видео
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Восемь фигуристов были на борту самолета, который потерпел крушение в небе над Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении телеканала Channel2 NOW.
По данным СМИ, на борту находились фигуристы Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстоны, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу.
Самолет Bombardier CRJ700 с разбился в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека, включая российских фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова, чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года.
Ранее Ассоциация фигурного катания США также подтвердила, что на борту разбившегося самолета в Вашингтоне находились несколько фигуристов. Отмечается, что в авиалайнере были не менее 14 фигуристов. Они и другие участники фигурного катания возвращались домой из Национального лагеря развития, приуроченного к чемпионату США по фигурному катанию в штате Канзас.
Фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
В разбившемся в США самолете летели фигуристы Шишкова и Наумов
10:54
 
ПроисшествияСША
 
 
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