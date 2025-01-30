https://1prime.ru/20250130/samolet-854555565.html

Восемь фигуристов находились на борту потерпевшего крушение самолета

Восемь фигуристов находились на борту потерпевшего крушение самолета - 30.01.2025, ПРАЙМ

Восемь фигуристов находились на борту потерпевшего крушение самолета

Восемь фигуристов были на борту самолета, который потерпел крушение в небе над Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении телеканала Channel2 NOW. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T13:09+0300

2025-01-30T13:09+0300

2025-01-30T13:09+0300

происшествия

сша

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Восемь фигуристов были на борту самолета, который потерпел крушение в небе над Вашингтоном. Об этом говорится в сообщении телеканала Channel2 NOW.По данным СМИ, на борту находились фигуристы Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстоны, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу.Самолет Bombardier CRJ700 с разбился в результате столкновения с военным вертолетом и упал в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека, включая российских фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова, чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года.Ранее Ассоциация фигурного катания США также подтвердила, что на борту разбившегося самолета в Вашингтоне находились несколько фигуристов. Отмечается, что в авиалайнере были не менее 14 фигуристов. Они и другие участники фигурного катания возвращались домой из Национального лагеря развития, приуроченного к чемпионату США по фигурному катанию в штате Канзас.

https://1prime.ru/20250130/samolet-854551031.html

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