Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санкции препятствуют работе российских карт в Турции, заявил посол РФ - 30.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250130/sanktsii-854547527.html
Санкции препятствуют работе российских карт в Турции, заявил посол РФ
Санкции препятствуют работе российских карт в Турции, заявил посол РФ - 30.01.2025, ПРАЙМ
Санкции препятствуют работе российских карт в Турции, заявил посол РФ
Санкции создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции, из-за чего россиянам, планирующим поездки в республику, необходимо заранее прорабатывать... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T09:11+0300
2025-01-30T09:23+0300
политика
россия
турция
туризм
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/83767/83/837678340_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3eb8658a63a9da5dbabad24a981405a1.jpg
АНКАРА, 30 янв – ПРАЙМ. Санкции создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции, из-за чего россиянам, планирующим поездки в республику, необходимо заранее прорабатывать вопросы оплаты. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов агентству РИА Новости. Как сообщило турецкое экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии, санкции США, которые были введены против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции. Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе в сфере туризма, заявил тогда Ерхов РИА Новости.В свою очередь, посольство Турции в России опровергло информацию о приостановке для туристов из РФ раннего бронирования отелей, оно продолжается в прежнем режиме, без препятствий. Ekonomim также отметило опасения крупных туристических операторов: они беспокоятся, что платёжные проблемы, вызванные санкциями США против Газпромбанка, могут снизить популярность страны среди российских туристов в новом сезоне. "Есть еще одна проблема – в Турции, как известно, не работают многие российские (банковские – ред.) карты и, прежде всего, карта "Мир". Причины все те же – западные санкции. Поэтому всем, кто планирует поездки в Турцию, рекомендую заблаговременно прорабатывать вопросы оплаты предоставленных услуг или, как поступают многие, иметь при себе определенное количество наличной валюты", - сказал дипломат. Ранее, 21 ноября, США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за введённых США ограничений, сообщил финансовый источник агентству РИА Новости.
https://1prime.ru/20250129/sanktsii-854522332.html
турция
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83767/83/837678340_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_89b00e2d2c98d3e4f780473da82ed67d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, турция, туризм, запад
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Туризм, ЗАПАД
09:11 30.01.2025 (обновлено: 09:23 30.01.2025)
 
Санкции препятствуют работе российских карт в Турции, заявил посол РФ

Ерхов: из-за санкций возникли проблемы в работе российских банковских карт в Турции

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка держит в руках банковские карты
Девушка держит в руках банковские карты - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 30 янв – ПРАЙМ. Санкции создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции, из-за чего россиянам, планирующим поездки в республику, необходимо заранее прорабатывать вопросы оплаты. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов агентству РИА Новости.
Как сообщило турецкое экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии, санкции США, которые были введены против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции. Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе в сфере туризма, заявил тогда Ерхов РИА Новости.
В свою очередь, посольство Турции в России опровергло информацию о приостановке для туристов из РФ раннего бронирования отелей, оно продолжается в прежнем режиме, без препятствий. Ekonomim также отметило опасения крупных туристических операторов: они беспокоятся, что платёжные проблемы, вызванные санкциями США против Газпромбанка, могут снизить популярность страны среди российских туристов в новом сезоне.
"Есть еще одна проблема – в Турции, как известно, не работают многие российские (банковские – ред.) карты и, прежде всего, карта "Мир". Причины все те же – западные санкции. Поэтому всем, кто планирует поездки в Турцию, рекомендую заблаговременно прорабатывать вопросы оплаты предоставленных услуг или, как поступают многие, иметь при себе определенное количество наличной валюты", - сказал дипломат.
Ранее, 21 ноября, США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за введённых США ограничений, сообщил финансовый источник агентству РИА Новости.
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Песков высказался о новом пакете санкций против России
Вчера, 12:20
 
ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯТуризмЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала