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Санкции препятствуют работе российских карт в Турции, заявил посол РФ

Санкции препятствуют работе российских карт в Турции, заявил посол РФ - 30.01.2025, ПРАЙМ

Санкции препятствуют работе российских карт в Турции, заявил посол РФ

Санкции создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции, из-за чего россиянам, планирующим поездки в республику, необходимо заранее прорабатывать... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T09:11+0300

2025-01-30T09:11+0300

2025-01-30T09:23+0300

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АНКАРА, 30 янв – ПРАЙМ. Санкции создали проблемы в работе российских банковских карт в Турции, из-за чего россиянам, планирующим поездки в республику, необходимо заранее прорабатывать вопросы оплаты. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов агентству РИА Новости. Как сообщило турецкое экономическое издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии, санкции США, которые были введены против Газпромбанка, стали причиной приостановки раннего бронирования российскими туристами курортных отелей в Турции. Подлаживание турецкой банковской системы под западные санкции вредит сотрудничеству Москвы и Анкары, в том числе в сфере туризма, заявил тогда Ерхов РИА Новости.В свою очередь, посольство Турции в России опровергло информацию о приостановке для туристов из РФ раннего бронирования отелей, оно продолжается в прежнем режиме, без препятствий. Ekonomim также отметило опасения крупных туристических операторов: они беспокоятся, что платёжные проблемы, вызванные санкциями США против Газпромбанка, могут снизить популярность страны среди российских туристов в новом сезоне. "Есть еще одна проблема – в Турции, как известно, не работают многие российские (банковские – ред.) карты и, прежде всего, карта "Мир". Причины все те же – западные санкции. Поэтому всем, кто планирует поездки в Турцию, рекомендую заблаговременно прорабатывать вопросы оплаты предоставленных услуг или, как поступают многие, иметь при себе определенное количество наличной валюты", - сказал дипломат. Ранее, 21 ноября, США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами UnionPay за рубежом. Использование карт UnionPay Газпромбанка стало невозможным на всей территории Турции из-за введённых США ограничений, сообщил финансовый источник агентству РИА Новости.

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россия, турция, туризм, запад