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В Швеции впервые осудили человека за управление дроном в нетрезвом виде
В Швеции впервые осудили человека за управление дроном в нетрезвом виде - 30.01.2025, ПРАЙМ
В Швеции впервые осудили человека за управление дроном в нетрезвом виде
В Швеции впервые осудили человека за управление дроном в нетрезвом виде, суд обязал его выплатить штраф, сообщает телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T11:53+0300
2025-01-30T11:53+0300
2025-01-30T11:53+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В Швеции впервые осудили человека за управление дроном в нетрезвом виде, суд обязал его выплатить штраф, сообщает телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей. "В июле прошлого года мужчина в возрасте 55 лет управлял дроном на (фестивале - ред.) "Неделя классических автомобилей". Теперь он признан виновным в необычном правонарушении - в управлении летательным аппаратом в нетрезвом виде - и должен заплатить штраф в размере 32 тысячи шведских крон (2,9 тысячи долларов)", - говорится в материале. По словам прокурора Йенни Хольден Нюстрём, занимавшейся этим делом, это первый случай в шведской судебной практике, когда человеку предъявлено обвинение за управление дроном в нетрезвом виде, сообщает SVT. Как уточняет телеканал, мужчина запустил дрон в районе, где временно действовала бесполетная зона. Полиция следила за порядком на автомобильном фестивале с помощью собственного дрона и обнаружила еще один беспилотник. Правоохранители выяснили, откуда он был запущен, а в крови правонарушителя обнаружили концентрацию алкоголя в 0,69 промилле, сообщает телеканал. В суде мужчина заявил, что управлял дроном не он, а его трезвый знакомый, однако суд не принял во внимание это объяснение и приговорил мужчину к уплате 80 ежедневных штрафов в размере 400 шведских крон (около 36 долларов в день).
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общество , швеция, технологии
Общество , ШВЕЦИЯ, Технологии
В Швеции впервые осудили человека за управление дроном в нетрезвом виде
SVT: в Швеции впервые осудили человека за управление дроном в нетрезвом виде
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В Швеции впервые осудили человека за управление дроном в нетрезвом виде, суд обязал его выплатить штраф, сообщает телеканал SVT со ссылкой на правоохранителей.
"В июле прошлого года мужчина в возрасте 55 лет управлял дроном на (фестивале - ред.) "Неделя классических автомобилей". Теперь он признан виновным в необычном правонарушении - в управлении летательным аппаратом в нетрезвом виде - и должен заплатить штраф в размере 32 тысячи шведских крон (2,9 тысячи долларов)", - говорится в материале.
По словам прокурора Йенни Хольден Нюстрём, занимавшейся этим делом, это первый случай в шведской судебной практике, когда человеку предъявлено обвинение за управление дроном в нетрезвом виде, сообщает SVT.
Как уточняет телеканал, мужчина запустил дрон в районе, где временно действовала бесполетная зона. Полиция следила за порядком на автомобильном фестивале с помощью собственного дрона и обнаружила еще один беспилотник. Правоохранители выяснили, откуда он был запущен, а в крови правонарушителя обнаружили концентрацию алкоголя в 0,69 промилле, сообщает телеканал.
В суде мужчина заявил, что управлял дроном не он, а его трезвый знакомый, однако суд не принял во внимание это объяснение и приговорил мужчину к уплате 80 ежедневных штрафов в размере 400 шведских крон (около 36 долларов в день).
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