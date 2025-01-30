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Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи с 2022 года - 30.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи с 2022 года
Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи с 2022 года - 30.01.2025, ПРАЙМ
Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи с 2022 года
Швеция выделит Украине самый большой пакет военной помощи с 2022 года на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T17:31+0300
2025-01-30T17:31+0300
экономика
швеция
украина
помощь
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Швеция выделит Украине самый большой пакет военной помощи с 2022 года на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон."Это 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции. Это также самый большой пакет, который Швеция предоставила Украине … с февраля 2022 года", - отметил он в рамках пресс-конференции.Йонсон отметил, что стоимость поставок оценивается в 13,5 миллиарда шведских крон.Россия неоднократно выражала недовольство поставками вооружения Киеву, утверждая, что они препятствуют урегулированию конфликта и прямо вовлекают страны НАТО в конфликт.
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швеция, украина, помощь
Экономика, ШВЕЦИЯ, УКРАИНА, помощь
17:31 30.01.2025
 
Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи с 2022 года

Швеция выделит Украине самый крупный с 2022 г пакет военной помощи на $1,2 млрд

© Unsplash/Ryan Faulkner-HoggФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Ryan Faulkner-Hogg
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Швеция выделит Украине самый большой пакет военной помощи с 2022 года на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон.
"Это 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции. Это также самый большой пакет, который Швеция предоставила Украине … с февраля 2022 года", - отметил он в рамках пресс-конференции.
Йонсон отметил, что стоимость поставок оценивается в 13,5 миллиарда шведских крон.
Россия неоднократно выражала недовольство поставками вооружения Киеву, утверждая, что они препятствуют урегулированию конфликта и прямо вовлекают страны НАТО в конфликт.
Флаг Швеции
Сотрудники агентства по оборонным закупкам Швеции прибыли на Украину
16 января, 10:08
 
ЭкономикаШВЕЦИЯУКРАИНАпомощь
 
 
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