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Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи с 2022 года

Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи с 2022 года - 30.01.2025, ПРАЙМ

Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи с 2022 года

Швеция выделит Украине самый большой пакет военной помощи с 2022 года на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T17:31+0300

2025-01-30T17:31+0300

2025-01-30T17:31+0300

экономика

швеция

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Швеция выделит Украине самый большой пакет военной помощи с 2022 года на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон."Это 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции. Это также самый большой пакет, который Швеция предоставила Украине … с февраля 2022 года", - отметил он в рамках пресс-конференции.Йонсон отметил, что стоимость поставок оценивается в 13,5 миллиарда шведских крон.Россия неоднократно выражала недовольство поставками вооружения Киеву, утверждая, что они препятствуют урегулированию конфликта и прямо вовлекают страны НАТО в конфликт.

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швеция, украина, помощь