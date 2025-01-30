https://1prime.ru/20250130/shvetsiya-854565716.html
Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи с 2022 года
Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи с 2022 года - 30.01.2025, ПРАЙМ
Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи с 2022 года
Швеция выделит Украине самый большой пакет военной помощи с 2022 года на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T17:31+0300
2025-01-30T17:31+0300
2025-01-30T17:31+0300
экономика
швеция
украина
помощь
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Швеция выделит Украине самый большой пакет военной помощи с 2022 года на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон."Это 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции. Это также самый большой пакет, который Швеция предоставила Украине … с февраля 2022 года", - отметил он в рамках пресс-конференции.Йонсон отметил, что стоимость поставок оценивается в 13,5 миллиарда шведских крон.Россия неоднократно выражала недовольство поставками вооружения Киеву, утверждая, что они препятствуют урегулированию конфликта и прямо вовлекают страны НАТО в конфликт.
https://1prime.ru/20250116/shvetsiya-854239668.html
швеция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:1745:1309_1920x0_80_0_0_00b7851db0904a44e4e8d7cf82fa3d23.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, украина, помощь
Экономика, ШВЕЦИЯ, УКРАИНА, помощь
Швеция выделит Украине самый крупный пакет военной помощи с 2022 года
Швеция выделит Украине самый крупный с 2022 г пакет военной помощи на $1,2 млрд
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Швеция выделит Украине самый большой пакет военной помощи с 2022 года на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон.
"Это 18-й пакет помощи Украине со стороны Швеции. Это также самый большой пакет, который Швеция предоставила Украине … с февраля 2022 года", - отметил он в рамках пресс-конференции.
Йонсон отметил, что стоимость поставок оценивается в 13,5 миллиарда шведских крон.
Россия неоднократно выражала недовольство поставками вооружения Киеву, утверждая, что они препятствуют урегулированию конфликта и прямо вовлекают страны НАТО в конфликт.
Сотрудники агентства по оборонным закупкам Швеции прибыли на Украину