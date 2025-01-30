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Sitronics увеличит число разъемов для зарядки китайских электромобилей
Sitronics увеличит число разъемов для зарядки китайских электромобилей - 30.01.2025, ПРАЙМ
Sitronics увеличит число разъемов для зарядки китайских электромобилей
Российский оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics) планирует увеличить количество разъемов для зарядки китайских | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T04:27+0300
2025-01-30T04:27+0300
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МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Российский оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics) планирует увеличить количество разъемов для зарядки китайских электромобилей на своих электрозаправках в России на фоне роста продаж таких электрокаров в стране, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Андрей Гурленов.
"За 2024 год мы наблюдали невероятный скачок продаж китайских электромобилей в России (Zeekr, гибриды марки LiXiang). Поддерживая этот спрос, мы в прошлом году заменили невостребованные коннекторы на GB/T и оснащаем ими все наши новые станции. Сейчас на более 90% быстрых ЭЗС сети Sitronics Electro установлены коннекторы для китайских электромобилей. Мы стремимся к 100%, потому что водители заряжают свои электромобили через GB/T DC в три раза чаще чем на Chademo" - рассказал Гурленов.
В компании пояснили, что Chademo является стандартным разъемом для зарядки электромобилей японских марок. В настоящее время они становятся менее популярными, однако на дорогах по-прежнему остаются японские Nissan Leaf.
По данным "Автостата", по итогам 2024 года в России продажи электромобилей выросли на 26,4% по сравнению с 2023 годом - до 17,8 тысячи единиц.
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бизнес, технологии, москва
Бизнес, Технологии, МОСКВА
Sitronics увеличит число разъемов для зарядки китайских электромобилей
Sitronics Electro планирует увеличить число разъемов для зарядки китайских электромобилей
МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Российский оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics) планирует увеличить количество разъемов для зарядки китайских электромобилей на своих электрозаправках в России на фоне роста продаж таких электрокаров в стране, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Андрей Гурленов.
"За 2024 год мы наблюдали невероятный скачок продаж китайских электромобилей в России (Zeekr, гибриды марки LiXiang). Поддерживая этот спрос, мы в прошлом году заменили невостребованные коннекторы на GB/T и оснащаем ими все наши новые станции. Сейчас на более 90% быстрых ЭЗС сети Sitronics Electro установлены коннекторы для китайских электромобилей. Мы стремимся к 100%, потому что водители заряжают свои электромобили через GB/T DC в три раза чаще чем на Chademo" - рассказал Гурленов.
В компании пояснили, что Chademo является стандартным разъемом для зарядки электромобилей японских марок. В настоящее время они становятся менее популярными, однако на дорогах по-прежнему остаются японские Nissan Leaf.
По данным "Автостата", по итогам 2024 года в России продажи электромобилей выросли на 26,4% по сравнению с 2023 годом - до 17,8 тысячи единиц.