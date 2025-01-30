https://1prime.ru/20250130/slovakiya-854562846.html

СМИ: в Словакии задержали украинца по делу о возможной угрозе переворота

СМИ: в Словакии задержали украинца по делу о возможной угрозе переворота - 30.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: в Словакии задержали украинца по делу о возможной угрозе переворота

В Словакии задержали украинского гражданина в связи с возможной угрозой государственного переворота, инициирована процедура его выдворения из республики,... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T16:13+0300

2025-01-30T16:13+0300

2025-01-30T16:13+0300

украина

словакия

полиция

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БРАТИСЛАВА, 30 янв - ПРАЙМ. В Словакии задержали украинского гражданина в связи с возможной угрозой государственного переворота, инициирована процедура его выдворения из республики, передает словацкое издание Denník N. "Полиция задержала одного человека в связи с возможной угрозой государственного переворота", - отмечается в сообщении.Руководитель полиции Яна Машкарова, не приводя подробностей, сообщила, что речь идет о гражданине Украины. Этот человек, по ее словам, должен быть "в самое ближайшее время" выдворен за пределы страны.

https://1prime.ru/20250128/zelenskiy-854497263.html

украина

словакия

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украина, словакия, полиция