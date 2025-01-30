https://1prime.ru/20250130/slovakiya-854569306.html
Фицо напомнит ЕК, что готов блокировать помощь Киеву из-за газа
Фицо напомнит ЕК, что готов блокировать помощь Киеву из-за газа - 30.01.2025, ПРАЙМ
Фицо напомнит ЕК, что готов блокировать помощь Киеву из-за газа
Премьер Словакии Роберт Фицо пообещал, что в понедельник напомнит Европейской комиссии о готовности заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T19:49+0300
2025-01-30T19:49+0300
2025-01-30T19:49+0300
энергетика
словакия
роберт фицо
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газ
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БРАТИСЛАВА, 30 янв - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо пообещал, что в понедельник напомнит Европейской комиссии о готовности заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен. "В понедельник неформальный саммит в Брюсселе, на который я поеду, уже есть договоренность с коллегами, что я пожертвую частью этого саммита, чтобы встретиться с комиссаром по энергетике… Cнова повторю, что если буду видеть, что (Владимир) Зеленский водил нас за нос (в вопросе транзита газа - ред.), то приступлю к взаимным мерам в ходе ближайших мер, среди которых будет, например, финансовая помощь для Украины", - сказал Фицо журналистам в четверг. Ранее Фицо заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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словакия, роберт фицо, транзит газа через украину, газ, украина
Энергетика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, транзит газа через Украину, Газ, УКРАИНА
Фицо напомнит ЕК, что готов блокировать помощь Киеву из-за газа
Фицо напомнит ЕК о готовности заблокировать помощь Украине из-за остановки транзита газа
БРАТИСЛАВА, 30 янв - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо пообещал, что в понедельник напомнит Европейской комиссии о готовности заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен.
"В понедельник неформальный саммит в Брюсселе, на который я поеду, уже есть договоренность с коллегами, что я пожертвую частью этого саммита, чтобы встретиться с комиссаром по энергетике… Cнова повторю, что если буду видеть, что (Владимир) Зеленский водил нас за нос (в вопросе транзита газа - ред.), то приступлю к взаимным мерам в ходе ближайших мер, среди которых будет, например, финансовая помощь для Украины", - сказал Фицо журналистам в четверг.
Ранее Фицо заявил, что готов заблокировать финансовую помощь Украине, если вопрос с транзитом газа не будет решен.
Фицо предупредил о проблемах с заполнением газохранилищ
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Роберт Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.