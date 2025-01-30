https://1prime.ru/20250130/soglashenie-854566407.html

Россия и Индия обсудят подписание соглашения в области миграции

Россия и Индия обсудят подписание соглашения в области миграции - 30.01.2025, ПРАЙМ

Россия и Индия обсудят подписание соглашения в области миграции

Россия и Индия обсуждают подписание меморандума о взаимопонимании по соглашению о партнерстве в области миграции, которое направлено на содействие притоку... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T17:45+0300

2025-01-30T17:45+0300

2025-01-30T17:50+0300

политика

индия

россия

миграция

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Россия и Индия обсуждают подписание меморандума о взаимопонимании по соглашению о партнерстве в области миграции, которое направлено на содействие притоку индийских работников в Россию. Об этом заявил посол Индии в Москве Винай Кумар. "Да, демографическая динамика между Индией и Россией предоставляет уникальную возможность для взаимной выгоды... Обе стороны сейчас активно обсуждают подписание меморандума о взаимопонимании по соглашению о партнерстве в области миграции и мобильности (MMPA), направленного на содействие упорядоченному притоку квалифицированных и профессиональных работников из Индии в Россию", - сообщил Кумар в интервью, опубликованном в журнале "Международная жизнь". Как отметил посол Индии, соглашение обеспечит основу для обмена рабочей силой, а также сотрудничества Индии и России в области образования и передачи технологий. В конечном счете, такое сотрудничество укрепит двусторонние связи Москвы и Нью-Дели и решит кадровые проблемы, с которыми сталкивается Россия, подчеркнул дипломат. "Мы уверены, что при необходимом содействии и сотрудничестве Индия сможет удовлетворить потенциальный спрос в России, создав взаимовыгодную ситуацию для обеих стран", - отметил Кумар.

https://1prime.ru/20250122/indiya-854384515.html

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индия, россия, миграция