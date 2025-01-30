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Глава Каховки сообщил об ударе по жилым домам со стороны ВСУ
Глава Каховки сообщил об ударе по жилым домам со стороны ВСУ - 30.01.2025, ПРАЙМ
Глава Каховки сообщил об ударе по жилым домам со стороны ВСУ
Украинские войска нанесли удар по жилым домам в центре города Каховка Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T13:03+0300
2025-01-30T13:03+0300
2025-01-30T13:18+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – ПРАЙМ. Украинские войска нанесли удар по жилым домам в центре города Каховка Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале."Сегодня, глубокой ночью, в точности по жилым домам центра Каховки бандеровцы произвели обстрел. Пострадали дома по улице Ленина. Люди, к счастью, не пострадали", - написал Филипчук. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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россия, всу, херсонская область
РОССИЯ, ВСУ, Херсонская область
Глава Каховки сообщил об ударе по жилым домам со стороны ВСУ
Власти Каховки сообщают об ударах по жилым домам со стороны украинских войск
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – ПРАЙМ. Украинские войска нанесли удар по жилым домам в центре города Каховка Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
"Сегодня, глубокой ночью, в точности по жилым домам центра Каховки бандеровцы произвели обстрел. Пострадали дома по улице Ленина. Люди, к счастью, не пострадали", - написал Филипчук.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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