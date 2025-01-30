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Глава Каховки сообщил об ударе по жилым домам со стороны ВСУ

Глава Каховки сообщил об ударе по жилым домам со стороны ВСУ - 30.01.2025, ПРАЙМ

Глава Каховки сообщил об ударе по жилым домам со стороны ВСУ

Украинские войска нанесли удар по жилым домам в центре города Каховка Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T13:03+0300

2025-01-30T13:03+0300

2025-01-30T13:18+0300

россия

всу

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – ПРАЙМ. Украинские войска нанесли удар по жилым домам в центре города Каховка Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале."Сегодня, глубокой ночью, в точности по жилым домам центра Каховки бандеровцы произвели обстрел. Пострадали дома по улице Ленина. Люди, к счастью, не пострадали", - написал Филипчук. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://1prime.ru/20250129/spetsoperatsiya-854521794.html

херсонская область

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россия, всу, херсонская область